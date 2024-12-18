Издана директива, призванная обеспечить всем веселый Тэт

В директиве № 40-CT/TW подчеркивается, что Тэт 2025 года совпадает с 95-й годовщиной основания партии. Следующий год станет периодом, когда вся страна активизирует усилия и добьется значительного прогресса в успешной реализации резолюций всевьетнамского партийного съезда 13-го созыва и партийных конференций на всех уровнях, а также подготовки к партийным съездам на период 2025–2030 годов, предшествующим всевьетнамскому партийному съезду 14-го созыва, знаменуя начало новой эры для нации.



Чтобы наилучшим образом подготовиться к празднованию Тэт, Секретариат потребовал от партийных комитетов, партийных организаций, администраций, комитетов Отечественного фронта Вьетнама и социально-экономических организаций всех уровней сосредоточиться на нескольких задачах.



В частности, им необходимо укреплять солидарность и единодушие внутри партии, а также великую национальную солидарность; активизировать программы по сокращению бедности наряду с ликвидацией временного и ветхого жилья; и надлежащим образом осуществлять политику социального обеспечения, направленную на улучшение материальной и духовной жизни людей. Особое внимание следует уделять людям, находящимся в неблагоприятном положении, малообеспеченным, жителям районов, пострадавших от бедствий и эпидемий, а также отдаленных, приграничных и островных территорий, представителям этнических меньшинств и тем, кто столкнулся с потерей работы.



Учреждениям было предложено посетить и поздравить с Тэт ветеранов революции, вьетнамских матерей-героинь, раненых и больных солдат, семьи, имеющие заслуги перед революцией, семьи льготной категории, интеллигенцию, художников, авторитетных представителей этнических меньшинств, выдающихся религиозных деятелей, подразделения вооруженных сил и силы, несущие службу во время Тэт в приграничных, островных и неблагополучных районах, а также в районах со сложной ситуацией в области политической безопасности и социальной защиты.



Секретариат также распорядился усилить меры по предотвращению расточительства и негативных явлений. Между тем, необходимо укреплять национальную оборону и безопасность, чтобы избегать пассивности при любых обстоятельствах, твердо защищать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность страны, поддерживать мирную обстановку и твердо защищать политическую безопасность, общественный порядок, а также кибербезопасность.

Другой задачей является внедрение комплексных мер по управлению рынком для поддержания стабильных цен, обеспечения баланса спроса и предложения на товары, обеспечения безопасности пищевых продуктов и гигиены окружающей среды, а также предотвращения вспышек заболеваний.



В 2025 году празднование Тэт продлится с 25 января по 2 февраля.