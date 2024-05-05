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Зеленая логистика помогает компаниям достичь устойчивого развития

Озеленение логистического сектора и применение "зеленой логистики" в бизнесе поможет компаниям соответствовать экологическим критериям, повысить конкурентоспособность и добиться полноценного и устойчивого развития и роста, считают эксперты. Экологичная логистика - это концепция расчета и применения для минимизации экологического воздействия логистической деятельности, которая стала неизбежной тенденцией. Если компании быстро не внедрят критерии экологизации сектора, они столкнутся с трудностями в будущем и могут быть постепенно исключены из коммерческой, торговой и импортно-экспортной деятельности как на национальном, так и на международном уровне.

Нго Кхак Ле, заместитель генерального секретаря Вьетнамской бизнес-ассоциации логистических услуг (VLA), отметил, что для продвижения зеленой логистики в целях полноценного и устойчивого развития Вьетнама необходимо понимать ее суть и роль.

По его словам, осведомленность и понимание требований "зеленой" логистики, особенно среди малых и средних предприятий (МСП), остаются ограниченными, что подчеркивает необходимость выбора решений и подходов в области "зеленой" логистики с учетом специфики каждого предприятия и отрасли.

Он также подчеркнул необходимость проведения коммуникационных кампаний, а также вовлечения в проект и поддержки со стороны правительства и управленческих органов.

Он также предложил решения по повышению эффективности внутренних водных путей и морского транспорта с целью увеличения объема грузов и сокращения выбросов автотранспорта.

Продвижение "зеленой" логистики для глобального и устойчивого роста - это не только требование, характерное для Вьетнама, но и глобальная тенденция.

Отечественные компании, особенно малые и средние, должны принимать активные меры для повышения своей конкурентоспособности и создания более сильного бренда среди иностранных деловых кругов, тем самым способствуя более устойчивому и глобальному развитию, подчеркнул он.

Отечественные компании должны активизировать свои усилия в области инноваций, творчества и цифровой трансформации, а также активно внедрять "зеленую" и "умную" логистику для импортно-экспортной деятельности, добавил он.

ИЖВ/ВИА

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