НОВОСТИ
Зеленая логистика помогает компаниям достичь устойчивого развития
Нго Кхак Ле, заместитель генерального секретаря Вьетнамской бизнес-ассоциации логистических услуг (VLA), отметил, что для продвижения зеленой логистики в целях полноценного и устойчивого развития Вьетнама необходимо понимать ее суть и роль.
По его словам, осведомленность и понимание требований "зеленой" логистики, особенно среди малых и средних предприятий (МСП), остаются ограниченными, что подчеркивает необходимость выбора решений и подходов в области "зеленой" логистики с учетом специфики каждого предприятия и отрасли.
Он также подчеркнул необходимость проведения коммуникационных кампаний, а также вовлечения в проект и поддержки со стороны правительства и управленческих органов.
Он также предложил решения по повышению эффективности внутренних водных путей и морского транспорта с целью увеличения объема грузов и сокращения выбросов автотранспорта.
Продвижение "зеленой" логистики для глобального и устойчивого роста - это не только требование, характерное для Вьетнама, но и глобальная тенденция.
Отечественные компании, особенно малые и средние, должны принимать активные меры для повышения своей конкурентоспособности и создания более сильного бренда среди иностранных деловых кругов, тем самым способствуя более устойчивому и глобальному развитию, подчеркнул он.
Отечественные компании должны активизировать свои усилия в области инноваций, творчества и цифровой трансформации, а также активно внедрять "зеленую" и "умную" логистику для импортно-экспортной деятельности, добавил он.