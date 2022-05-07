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НОВОСТИ

За последние сутки во Вьетнаме количество заражений COVID-19 снизилось на почти 500 случаев

К настоящему моменту более 1,7 млн доз вакцин против COVID-19 были введены детям в возрасте от 5 до 12 лет.
  Фото: suckhoedoisong.vn  

По состоянию на 6 мая во Вьетнаме было выявлено 3.819 случаев заражения COVID-19 в 56 провинциях и городах Вьетнама. К настоящему моменту более 1,7 млн доз вакцин против COVID-19 были введены детям в возрасте от 5 до 12 лет. 

Во Вьетнаме 100% лиц в возрасте от 18 лет и старше получили две дозы вакцин против COVID-19,  57,5% из низ получили третью прививку.  В то же время 100% детей в возрасте от 12 до 17 лет получили  одну дозу вакцин против коронавируса, 96,4% из них получили две дозы.


VOV/VNA

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