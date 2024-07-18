Заявление Министерства иностранных дел по поводу представления Вьетнама о границах расширенного континентального шельфа за пределами 200 морских миль в Восточном море

По этому случаю Министерство иностранных дел Вьетнама торжественно заявило следующее:



Как континентальное государство, граничащее с Восточным морем, и государство - участник Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS), Вьетнам, согласно соответствующим положениям UNCLOS и своим природно-географическим условиям, имеет все правовые и научные основания утверждать, что он имеет право на континентальный шельф, простирающийся более чем на 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. В 2009 году Вьетнам завершил подготовку двух национальных представлений: Частичное представление в отношении расширенного континентального шельфа Вьетнама: Северный район Восточного моря и Частичное представление в отношении расширенного континентального шельфа Вьетнама: Центральный район Восточного моря; Вьетнам также сотрудничал с Малайзией в подготовке совместного представления по границе расширенного континентального шельфа в отношении южной части Восточного моря. В мае 2009 года Вьетнам представил представление о расширенном континентальном шельфе в отношении северной части Восточного моря и вместе с Малайзией представил совместное представление в отношении южной части Восточного моря.

В вербальной ноте, переданной тогда CLCS, Вьетнам подтвердил, что представит представление в отношении Центрального района позднее (как указано в Вербальной ноте CLCS.37.2009.LOS от 11 мая 2009 года, направленной Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций всем государствам-членам Организации Объединенных Наций).

Делегация МИД Вьетнама на церемонии вручения вьетнамского представления. (Фото: ВИA)

Представление Вьетнама о границе расширенного континентального шельфа в отношении центрального района Восточного моря, после того как другие соответствующие прибрежные государства в Восточном море представили свои собственные представления с 2019 года, призвано обеспечить законные права Вьетнама на его расширенный континентальный шельф в центральном районе Восточного моря, на который Вьетнам имеет полное право в соответствии со статьей 76 UNCLOS. Вьетнам подтверждает, что данное Представление в отношении Центрального района Восточного моря не наносит ущерба делимитации морских пространств между Вьетнамом и другими соответствующими прибрежными государствами в Восточном море на основе UNCLOS.

По этому случаю Вьетнам подтверждает свой суверенитет над островами Хоангша (Парасельские) и Чыонгша (Спратли) в соответствии с международным правом, а также права на свои морские зоны в Восточном море, установленные в соответствии с UNCLOS.

В то же время Вьетнам готов и обязуется разрешить и урегулировать все споры и разногласия по поводу территориального суверенитета в отношении островов Хоангша и Чыонгша и делимитации морских пространств между Вьетнамом и соответствующими прибрежными государствами в Восточном море мирными средствами и вместе со странами региона и международным сообществом, чтобы поддерживать мир, стабильность, безопасность, свободу судоходства, авиации и устойчивое развитие в Восточном море в соответствии с международным правом, включая UNCLOS.