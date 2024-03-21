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Зарубежные вьетнамцы высоко оценивают открытость и инклюзивность пересмотренного Закона о земле
Анн Хинь высоко оценила измененный закон за его всеохватность и ясность, заявив, что новые положения обеспечивают большую уверенность зарубежным вьетнамцам и иностранным инвесторам, четко гарантируя их права.
Она отметила, что земельный закон теперь четко описывает процесс проведения торгов на земельные участки для проектов. Кроме того, в нем уделяется приоритетное внимание владению землей для этнических меньшинств и домохозяйств, которые ранее владели землей, но не имели на неё официальных документов.
По ее словам, эти особенности свидетельствуют о стремлении вьетнамского правительства к разнообразию и инклюзивности в распределении прав на землю.
Для решения проблемы непроданной недвижимости во Вьетнаме Анн Хинь предложила использовать новую политику для привлечения более широкого круга покупателей, включая зарубежных вьетнамцев. Проекты с более разнообразной базой покупателей выиграют от повышения ликвидности, что позволит генерировать денежные потоки и обеспечит инвесторов ресурсами, необходимыми для завершения незавершенных проектов, запуска новых проектов и более полного удовлетворения спроса на рынке.
Однако Анн Хинь подчеркнула необходимость принятия защитных мер для обеспечения социального баланса в будущем. По ее словам, важно обеспечить гражданам Вьетнама доступ к возможностям приобретения жилья в собственность.
Правительство также должно учитывать ситуацию с иностранными покупателями, которые могут не проживать во Вьетнаме в течение длительного времени из-за работы за границей, сказала она, предложив, чтобы конкретные проекты позволяли зарубежным вьетнамцам иметь полное право собственности.