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Зарубежные вьетнамцы высоко оценивают открытость и инклюзивность пересмотренного Закона о земле

Зарубежные вьетнамцы высоко оценил пересмотренный Закон о земле, который был принят Национальным собранием Вьетнама в январе, подчеркнув его направленность на привлечение иностранного капитала и укрепление связей между зарубежными вьетнамцами и их родиной. Анн Хинь, сотрудница компании по недвижимости в штате Вирджиния (США), сказала 19 марта корреспонденту Вьетнамского информационного агентства, что это шаг в правильном направлении. Многие вьетнамцы, проживающие зарубежом, хотят поддержать свои семьи на родине и внести вклад в развитие Вьетнама через денежные переводы и реинвестиции. Недвижимость предлагает им особенно привлекательные возможности для этого.

Анн Хинь высоко оценила измененный закон за его всеохватность и ясность, заявив, что новые положения обеспечивают большую уверенность зарубежным вьетнамцам и иностранным инвесторам, четко гарантируя их права.

Она отметила, что земельный закон теперь четко описывает процесс проведения торгов на земельные участки для проектов. Кроме того, в нем уделяется приоритетное внимание владению землей для этнических меньшинств и домохозяйств, которые ранее владели землей, но не имели на неё официальных документов.

По ее словам, эти особенности свидетельствуют о стремлении вьетнамского правительства к разнообразию и инклюзивности в распределении прав на землю.

Для решения проблемы непроданной недвижимости во Вьетнаме Анн Хинь предложила использовать новую политику для привлечения более широкого круга покупателей, включая зарубежных вьетнамцев. Проекты с более разнообразной базой покупателей выиграют от повышения ликвидности, что позволит генерировать денежные потоки и обеспечит инвесторов ресурсами, необходимыми для завершения незавершенных проектов, запуска новых проектов и более полного удовлетворения спроса на рынке.

Однако Анн Хинь подчеркнула необходимость принятия защитных мер для обеспечения социального баланса в будущем. По ее словам, важно обеспечить гражданам Вьетнама доступ к возможностям приобретения жилья в собственность.

Правительство также должно учитывать ситуацию с иностранными покупателями, которые могут не проживать во Вьетнаме в течение длительного времени из-за работы за границей, сказала она, предложив, чтобы конкретные проекты позволяли зарубежным вьетнамцам иметь полное право собственности.

ИЖВ/ВИА

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