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Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг посетил жертв вооруженных нападений в Даклаке

Рабочая делегация во главе с заместителем премьер-министра Чан Лыу Куангом 12 июня посетила жертв нападения с применением огнестрельного оружия на штаб-квартиры народных комитетов общин Эатьеу и Эактур, включая полицейские участки общин, в уезде Кукуин провинции Даклак Центрального нагорья.
  Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг посещает двух раненых полицейских. Фото: ВИA  
Рабочая делегация во главе с заместителем премьер-министра Чан Лыу Куангом 12 июня посетила жертв нападения с применением огнестрельного оружия на штаб-квартиры народных комитетов общин Эатьеу и Эактур, включая полицейские участки общин, в уезде Кукуин провинции Даклак Центрального нагорья.

Заместитель премьер-министра Куанг попросил местные власти позаботиться о них и оказать им материальную и психологическую поддержку.

Он также посетил двух полицейских, которые получили ранения в результате инцидента и находятся на лечении в Главной региональной больнице Центрального нагорья. Он попросил медицинский персонал больницы уделить внимание и направить все силы на обеспечение их выздоровления.

В тот же день делегация Министерства общественной безопасности во главе с заместителем министра генерал-полковником Лыонг Там Куангом также посетила пострадавших и их семьи.

Между тем, заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-полковник Хиюнь Чьен Тханг во главе делегации Министерства обороны осмотрел место нападения.

Генерал-полковник Тханг потребовал от войск и местных властей сохранять высокий уровень бдительности, обеспечивать безопасность и порядок, а также гарантировать безопасность населения.

По словам официального представителя Министерства общественной безопасности генерал-лейтенанта То Ан Хо, по состоянию на 11:30 утра 12 июня были арестованы 26 подозреваемых в причастности к нападениям и изъято несколько единиц оружия.

По данным Департамента общественной безопасности провинции Даклак, рано утром 11 июня группа вооруженных людей напала на штаб-квартиры общинных народных комитетов Эатьеу и Эактур, убив и ранив нескольких сотрудников общинной полиции, общинных кадров и гражданских лиц.

Местные власти быстро приняли решительные меры по пресечению нападения, стабилизации ситуации, поддержке семей погибших и раненых, а также призвали местных жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям властей для обеспечения безопасности.

Днем 11 июня министр общественной безопасности генерал То Лам подписал решение о посмертном повышении в звании четырех погибших в результате нападения полицейских и оказании помощи семьям погибших и раненых.

ИЖВ/ВИА

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