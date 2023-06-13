НОВОСТИ
Заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг посетил жертв вооруженных нападений в Даклаке
Заместитель премьер-министра Куанг попросил местные власти позаботиться о них и оказать им материальную и психологическую поддержку.
Он также посетил двух полицейских, которые получили ранения в результате инцидента и находятся на лечении в Главной региональной больнице Центрального нагорья. Он попросил медицинский персонал больницы уделить внимание и направить все силы на обеспечение их выздоровления.
В тот же день делегация Министерства общественной безопасности во главе с заместителем министра генерал-полковником Лыонг Там Куангом также посетила пострадавших и их семьи.
Между тем, заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-полковник Хиюнь Чьен Тханг во главе делегации Министерства обороны осмотрел место нападения.
Генерал-полковник Тханг потребовал от войск и местных властей сохранять высокий уровень бдительности, обеспечивать безопасность и порядок, а также гарантировать безопасность населения.
По словам официального представителя Министерства общественной безопасности генерал-лейтенанта То Ан Хо, по состоянию на 11:30 утра 12 июня были арестованы 26 подозреваемых в причастности к нападениям и изъято несколько единиц оружия.
По данным Департамента общественной безопасности провинции Даклак, рано утром 11 июня группа вооруженных людей напала на штаб-квартиры общинных народных комитетов Эатьеу и Эактур, убив и ранив нескольких сотрудников общинной полиции, общинных кадров и гражданских лиц.
Местные власти быстро приняли решительные меры по пресечению нападения, стабилизации ситуации, поддержке семей погибших и раненых, а также призвали местных жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям властей для обеспечения безопасности.
Днем 11 июня министр общественной безопасности генерал То Лам подписал решение о посмертном повышении в звании четырех погибших в результате нападения полицейских и оказании помощи семьям погибших и раненых.