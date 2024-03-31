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НОВОСТИ

Заместитель председателя НС: Вьетнамско-польские отношения развиваются хорошо

Высокопоставленная делегация Национального собрания (НС) во главе с заместителем председателя Чан Куанг Фыонгом посетила Польшу с рабочим визитом 27-30 марта, после участия в 148-й Ассамблее Межпарламентского союза (IPU-148) в Швейцарии. Чан Куанг Фыонг провел двусторонние переговоры и встречи с заместителем маршала Сейма (нижней палаты) Кшиштофом Босаком, заместителем маршала Сената Михалом Каминьским и заместителем премьер-министра, министром цифровых дел Кшиштофом Гавковским.

Выступая на встречах, Чан Куанг Фыонг подчеркнул, что политические и дипломатические отношения между Вьетнамом и Польшей хорошо развиваются, а торгово-экономическое сотрудничество поддерживается, ссылаясь на то, что Вьетнам является крупнейшим торговым партнером Польши в Юго-Восточной Азии, а Польша - приоритетным партнером Вьетнама в Центрально-Восточной Европе.

Вьетнам всегда ценит свою добрую традиционную дружбу и многогранное сотрудничество с Польшей, подтвердил он, предложив обеим сторонам продолжать расширять контакты, поддерживать обмен делегациями высокого уровня руководителей парламентов, а также ведомств, дружеских депутатских групп, координировать работу по контролю и содействию эффективной реализации соглашений о сотрудничестве между правительствами, министерствами и населенными пунктами двух стран.

Чан Куанг Фыонг призвал Польшу в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Европейским союзом и Вьетнамом (EVIPA), выступить за отмену Европейской комиссией (ЕК) предупреждения о "желтой карточке" в отношении вьетнамских морепродуктов, а также поддерживать контакты, консультации, координацию и взаимную поддержку на многосторонних парламентских форумах, а также по региональным и мировым вопросам, представляющим взаимный интерес. Он также предложил двум странам рассмотреть возможность возобновления авиасообщения между Польшей и Вьетнамом для развития двусторонней торговли и туризма.

Руководители двух польских парламентов подтвердили, что обмен делегациями между двумя парламентами способствует укреплению традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами. Они также высоко оценили вклад вьетнамской общины в Польше.

Встретившись с вице-премьером, министром цифровых технологий Кшиштофом Гавковским, заместитель председателя НС Вьетнама подчеркнул, что наука и инновации являются потенциальными сферами для развития двустороннего сотрудничества двух стран в ближайшее время.

Он добавил, что Вьетнам готов к дальнейшему расширению сотрудничества с целью повышения осведомленности о науке, технологиях и исследованиях в Польше.

Хозяин подтвердил, что несколько польских компаний, работающих в цифровом секторе, хотят представить свои цифровые продукты Вьетнаму, помогая стране развивать цифровые технологии.

В рамках визита делегация НС провела встречу с депутатской группой дружбы Польша-Вьетнам, приняла представителей Общества польско-вьетнамской дружбы, посетила посольство Вьетнама, встретилась с представителями вьетнамской общины в Польше. В Польше проживает около 35 000 вьетнамцев.

ИЖВ/ВИА

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