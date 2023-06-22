НОВОСТИ
Заместитель министра иностранных дел принял делегацию Европарламента
Ханг рада активному развитию отношений между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС) и его странами-членами во всех сферах, от политики и дипломатии до торговли, инвестиций и сотрудничества в целях развития.
Вьетнам и ЕС достигли многих важных соглашений, создающих рамки для продвижения их двустороннего всестороннего сотрудничества, сказала она, добавив, что ЕС в настоящее время является пятым по величине торговым и инвестиционным партнером Вьетнама и крупнейшим поставщиком безвозвратной помощи.
Ханг также высоко оценила усилия Национального собрания Вьетнама и Европарламента по эффективному поддержанию каналов обмена и диалога и предложил парламентариям Европарламента и DASE, в частности, продолжать оказывать поддержку в укреплении отношений Вьетнам-ЕС в предстоящее время, уделяя приоритетное внимание обмену делегациями высокого уровня, осуществлению механизмов сотрудничества, а также обязательств по Соглашению о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), а также расширение сотрудничества в областях сильных сторон ЕС и потребностей Вьетнама, таких как энергетический переход к и реагирование на изменение климата.
По этому случаю официально предложенные парламентарии Европарламента призывают законодательные органы стран-членов ЕС как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а ЕК как можно скорее снять свое предупреждение о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов, основываясь на усилиях страны Юго-Восточной Азии по серьезному и полному соблюдению требований и рекомендации ЕС, касающиеся борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (НРП) промыслом.
Она высоко оценила установление стратегического партнерства АСЕАН-ЕС и признала заинтересованность ЕС в группе из десяти членов.
Дэниел Каспари, возглавлявший делегацию DASE, выразил надежду на углубление сотрудничества между ЕС и Вьетнамом в предстоящее время, особенно в области политического диалога, торговли, инвестиций и просто перехода к энергетике.
Она подчеркнул важность EVFTA для двусторонней торговли и согласилась призвать страны - члены ЕС как можно скорее ратифицировать EVIPA, чтобы извлечь выгоду и открыть новые возможности сотрудничества для бизнеса обеих сторон.
Участвующие парламентарии высоко оценили роль и положение Вьетнама в регионе и в ЕС.
Обе стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули важность международного права и уважения Устава ООН.
Они также разделили мнение об обеспечении свободы, охраны и сохранности судоходства и авиации в Восточном море и выразили свою поддержку урегулированию споров мирными мерами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.
Делегация DASE посетила Вьетнам с 19 по 21 июня.