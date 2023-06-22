Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Заместитель министра иностранных дел принял делегацию Европарламента

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг организовала прием для делегации Европейского парламента (ЕП) по связям со странами Юго-Восточной Азии и АСЕАН (DASE) в Ханое 20 июня.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Ту Ханг (Справа) и Дэниел Каспари, возглавляющий делегацию DASE во Вьетнаме. Фото: ВИА  
Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг организовала прием для делегации Европейского парламента (ЕП) по связям со странами Юго-Восточной Азии и АСЕАН (DASE) в Ханое 20 июня.

Ханг рада активному развитию отношений между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС) и его странами-членами во всех сферах, от политики и дипломатии до торговли, инвестиций и сотрудничества в целях развития.

Вьетнам и ЕС достигли многих важных соглашений, создающих рамки для продвижения их двустороннего всестороннего сотрудничества, сказала она, добавив, что ЕС в настоящее время является пятым по величине торговым и инвестиционным партнером Вьетнама и крупнейшим поставщиком безвозвратной помощи.

Ханг также высоко оценила усилия Национального собрания Вьетнама и Европарламента по эффективному поддержанию каналов обмена и диалога и предложил парламентариям Европарламента и DASE, в частности, продолжать оказывать поддержку в укреплении отношений Вьетнам-ЕС в предстоящее время, уделяя приоритетное внимание обмену делегациями высокого уровня, осуществлению механизмов сотрудничества, а также обязательств по Соглашению о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), а также расширение сотрудничества в областях сильных сторон ЕС и потребностей Вьетнама, таких как энергетический переход к и реагирование на изменение климата.

По этому случаю официально предложенные парламентарии Европарламента призывают законодательные органы стран-членов ЕС как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), а ЕК как можно скорее снять свое предупреждение о «желтой карточке» в отношении вьетнамских морепродуктов, основываясь на усилиях страны Юго-Восточной Азии по серьезному и полному соблюдению требований и рекомендации ЕС, касающиеся борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (НРП) промыслом.

Она высоко оценила установление стратегического партнерства АСЕАН-ЕС и признала заинтересованность ЕС в группе из десяти членов.

Дэниел Каспари, возглавлявший делегацию DASE, выразил надежду на углубление сотрудничества между ЕС и Вьетнамом в предстоящее время, особенно в области политического диалога, торговли, инвестиций и просто перехода к энергетике.

Она подчеркнул важность EVFTA для двусторонней торговли и согласилась призвать страны - члены ЕС как можно скорее ратифицировать EVIPA, чтобы извлечь выгоду и открыть новые возможности сотрудничества для бизнеса обеих сторон.

Участвующие парламентарии высоко оценили роль и положение Вьетнама в регионе и в ЕС.

Обе стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули важность международного права и уважения Устава ООН.

Они также разделили мнение об обеспечении свободы, охраны и сохранности судоходства и авиации в Восточном море и выразили свою поддержку урегулированию споров мирными мерами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Делегация DASE посетила Вьетнам с 19 по 21 июня.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель ГД РФ В.В. Володин посетит с официальным визитом Вьетнам 25-26 июня

Председатель ГД РФ В.В. Володин посетит с официальным визитом Вьетнам 25-26 июня

По приглашению Председателя Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин посетит с официальным визитом Вьетнам с 25-26 июня 2023 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top