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Заместители премьер-министра Вьетнама и России провели онлайн-встречу
В ходе встречи заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха отметил, что вьетнамские министерства и ведомства активно реализуют результаты, достигнутые в рамках государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам 19 - 20 июня по приглашению генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
Заместители премьер-министров рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран и оценили результаты, достигнутые обеими сторонами в ходе реализации Протокола 24-го заседания межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии в апреле 2023 года. Они договорились прилагать усилия для повышения эффективности двустороннего сотрудничества на основе учета интересов каждой из стран и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.
Оба заместителя премьер-министра подтвердили, что поручат своим министерствам и ведомствам продолжать тесную координацию друг с другом для подготовки к 25-му заседанию межправительственной комиссии, которое должно состояться в 2024 году.