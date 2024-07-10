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НОВОСТИ

Заместители премьер-министра Вьетнама и России провели онлайн-встречу

Заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха и его российский коллега Дмитрий Чернышенко 9 июля провели онлайн- встречу, на которой обсудили меры по развитию практического и эффективного сотрудничества двух стран во всех областях в рамках межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
  Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха 9 июля проводит онлайн- встречу со своим российским коллегой Дмитрием Чернышенко. Фото: ВИA  
На встрече также присутствовали представители министерств и ведомств, входящих в межправительственную комиссию, бизнеса и населенных пунктов двух стран.

В ходе встречи заместитель премьер-министра Вьетнама Чан Хонг Ха отметил, что вьетнамские министерства и ведомства активно реализуют результаты, достигнутые в рамках государственного визита президента России Владимира Путина во Вьетнам 19 - 20 июня по приглашению генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.

Заместители премьер-министров рассмотрели вопросы сотрудничества двух стран и оценили результаты, достигнутые обеими сторонами в ходе реализации Протокола 24-го заседания межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии в апреле 2023 года. Они договорились прилагать усилия для повышения эффективности двустороннего сотрудничества на основе учета интересов каждой из стран и всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Оба заместителя премьер-министра подтвердили, что поручат своим министерствам и ведомствам продолжать тесную координацию друг с другом для подготовки к 25-му заседанию межправительственной комиссии, которое должно состояться в 2024 году.

ВИА/ИЖВ

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