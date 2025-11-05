НОВОСТИ
Закрытие 17-й Международной научной конференции по Восточному морю
В своём вступительном выступлении заместитель министра иностранных дел и торговли Австралии Мэтт Тистлтуэйт подчеркнул важность UNCLOS для обеспечения мира, стабильности и мирного урегулирования международных споров. По его словам, соблюдение норм международного морского права является необходимым условием обеспечения экономической безопасности и процветания государств. Несмотря на глубокие изменения в мировой системе, Австралия неизменно поддерживает действующие международные нормы и институты.
Во время Диалога послов участники сошлись во мнении, что международное право, особенно UNCLOS, является основой и единственным жизнеспособным путём для решения морских вопросов. Внерегиональные партнёры должны выполнять свои обязательства и проявлять ответственность через конкретные действия — усиливать присутствие, защищать свободу судоходства, развивать многостороннюю дипломатию и международное сотрудничество, включая развитие «голубой экономики».
Выступающие отметили, что центральная роль АСЕАН подвергается серьёзным вызовам на фоне множества региональных проблем безопасности, включая ситуацию в Восточном море. АСЕАН сумела включить проблематику Восточного моря в рамки региональных обсуждений и сотрудничества, однако остаются ограничения, связанные с нарастающей конкуренцией великих держав.
Возрастающее давление и соперничество крупных держав приводят к расхождениям во взглядах и интересах между странами-членами, что затрудняет достижение консенсуса по важным вопросам. Некоторые эксперты отметили, что механизм урегулирования споров в рамках Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (TAC) носит в основном формальный характер и не имеет действенной силы на практике. Декларация о поведении сторон в Восточном море 2002 года (DOC) стала важным шагом, но не обладает эффективными механизмами реализации и мониторинга. Переговорный процесс по Кодексу поведения сторон в Восточном море (COC) остаётся сложным из-за существенных расхождений в позициях участников относительно юридического характера и сферы применения документа.
В обсуждении вопросов, связанных с UNCLOS, эксперты указали, что некоторые стороны сознательно используют сложность споров в Восточном море для искажения и неверного толкования положений Конвенции. Быстрое развитие морских технологий и изменения климата также создают новые вызовы для международного морского права.
Во второй день конференции учёные предложили ряд решений, направленных на укрепление мира, стабильности и правопорядка на море. Подчёркивая роль центрального механизма, учёные предложили АСЕАН укреплять внутреннее единство и усиливать коллективный потенциал для эффективного реагирования на вызовы; расширять сотрудничество с внешними партнёрами и другими многосторонними механизмами; продвигать прозрачность, диалог и обмен информацией для укрепления доверия и создания механизмов раннего предупреждения с целью предотвращения конфликтов.
Выступая на церемонии закрытия, директор Дипломатической академии Вьетнама доктор Нгуен Хунг Шон отметил, что обмен мнениями в ходе конференции помог получить целостное представление о ситуации в регионе, о роли вовлечённых сторон, о влиянии морских технологий, искусственного интеллекта и автономных систем на безопасность в морской сфере. По его словам, конференция внесла ценный вклад, предложив конкретные идеи для укрепления центральной роли АСЕАН и обеспечения эффективного выполнения UNCLOS как основы для продвижения мира, стабильности и развития в регионе.