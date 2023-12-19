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Закрылось 28-е заседание Постоянного комитета НС Вьетнама
В частности, члены Постоянного комитета НС дали комментарии по Резолюции о программе работы Постоянного комитета НС на 2024 год, приняли Программу внешнеполитических мероприятий Постоянного комитета НС на 2024 год, Программу внешних связей и международного сотрудничества Совета по делам народностей, комитетов НС, Генерального секретаря НС, групп депутатов НС, Канцелярии НС и другие документы.
Постоянный комитет дал первоначальное заключение по законопроекту о судебных издержках, который планируется рассмотреть и утвердить на следующем заседании. Они решили включить четыре законопроекта в программу разработки законов и постановлений на 2024 год, в том числе измененный Закон о предотвращении и борьбе с торговлей людьми, пересмотренный Закон о химических веществах, измененный Закон о налоге на добавленную стоимость и пересмотренный Закон об управлении и использовании оружия, взрывчатых веществ и вспомогательных средств.
По словам председателя НС, Постоянный комитет принял резолюцию о ставках налога на охрану окружающей среды на бензин, масло и смазочные материалы в 2024 году, резолюцию о создании городка Вьетйен и его округов в провинции Бакжанг, слиянии коммуны Тхиеуфу с городом Тхиеухоа и создании города Хаухиен в уезде Тхиеухоа, провинция Тханьхоа.
Он одобрил предложения о назначении и увольнении послов Вьетнама в определенных странах, издал письменные решения по проекту резолюции о выделении финансирования деятельности делегаций НС в 2024 году.
Он также в принципе одобрил резолюцию о руководстве организацией разъяснительной деятельности во время заседаний Совета по делам надностей и комитетов НС.
Постоянный комитет НС также подвел итоги 6-й сессии НС XV созыва и дал комментарии по подготовке к предстоящим сессиям НС.
Что касается вопросов, по которым были даны заключения, то Председатель НС поручил Генеральному секретарю НС и Канцелярии НС оперативно подготовить итоговый документ и представить его на рассмотрение.