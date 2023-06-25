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Закрылась 5-я сессия НС15-го созыва: синхронно развертывать задачи, решительно реализовать цели социально-экономического развития
На этой сессии Национальное собрание проголосовало за принятие 8 законов и 17 постановлений, впервые дало заключения по 8 законопроектам, обсудило и решило многие другие важные вопросы. Таким образом Национальное Собрание, его ведомства, заинтересованные ведомства и организации выполнили 112 из 137 законодательных задач за весь срок, или выполнили 81,8% объема работы, из них 32 задачи оформлены в виде законов, постановлений и нормативных актов, 29 законопроектов, постановлений и указы включены в Программу развития законов и постановлений на 2023 и 2024 годы.
«Важные нововведения, улучшения и результаты, достигнутые в работе НС по мониторингу за прошедшее время, подтвердили, что надзор является центральным и ключевым этапом инноваций, повышения качества и эффективности деятельности НС, в то же время является важной основой для того, чтобы агентства изучали и предлагали Национальному собранию решать важные вопросы страны, а также вносить изменения и совершенствовать правовую систему, в том числе закон о надзорной деятельности НС и народных советов, который будет рассмотрен, изменен и дополнен в ближайшее время", - сказал Председатель НС.
На этой сессии Национальное собрание оперативно приняло много важных решений, направленных на содействие социально-экономическому подъему и развитию, поддержку людей и бизнеса, таких как продолжение снижения ставки налога на добавленную стоимость на 2% до конца 2023 года для стимулирования спроса, и продвижения внутреннего рынка, разрешено выделять более 100 трлн донгов, оставшихся от среднесрочного плана государственных инвестиций на период 2021-2025 гг., Программы социально-экономического развития и восстановления и Национальных целевых программ для министерств, центральных и местных агентств.
Национальное собрание рассмотрело и приняло кадровые решения в отношении должностей члена Постоянного комитета Национального собрания, председателя финансово-бюджетного комитета Национального собрания, министра природных ресурсов и окружающей среды на период 2021 - 2026 годов, утвердило предложение о назначении судьи Верховного народного суда.
Для того чтобы законы и постановления НС, принятые на 5-й сессии, скорее вступили в жизнь и вступили в силу, Постоянный комитета НС согласовывает свои действия с Правительством, Верховным народным судом, Народной прокуратурой и Верховным народным судом, заинтересованными ведомствами и организациями проведение конференции для тщательного понимания и реализации принятых законов и постановлений в третьем квартале 2023 года, и в то же время пересмотрит и призовет к реализации опубликованных с начала 15-го созыва постановлений Национального собрания, Постоянного комитета НС, и это содержание будет внесено в обычную деятельность после каждой сессии Национального собрания.