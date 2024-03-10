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Закон о земле (с поправками) имеет особое значение для развития страны

Закон о земле (с поправками), который был принят на пятой внеочередной сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва, имеет особое значение для политической, социально-экономической жизни страны, национальной обороны и безопасности, а также оказывает влияние на людей из всех слоев общества. Доцент, доктор Буй Тхи Ан, член Комитета по науке, технологиям и окружающей среде НС 13-го созыва и председатель Ассоциации женщин-интеллектуалок Ханоя, сказала, что закон помогает предприятиям рассчитать направления своего развития на новый период, предоставляет большему количеству людей доступ к земле и в большей степени защищает их права.

Закон о земле (с поправками) содержит новые пункты по сравнению с версией 2013 года, такие как разделение вопроса оценки земли и политики поддержки, связанной с землей; правила изъятия земли для строительства социально-экономической инфраструктуры, производственной и предпринимательской деятельности; выдача сертификатов на право пользования землей, на которую нет документов, без нарушения смежных законов.

Для эффективного применения закона доктор Буй Тхи Ан рекомендовала как можно скорее разрешить давнюю ситуацию с медленным обнародованием подробных нормативных документов.

В частности, правительству необходимо сосредоточиться на заполнении документов, регулирующих применение земельного законодательства, чтобы гарантировать, что после вступления закона в силу может быть обеспечено единообразие правовой системы.

Доктор Нгуен Динь Зап из Института географии человека при Вьетнамской академии общественных наук отметил, что новые правила планирования и планы землепользования, предусмотренные в новом законе о земле, станут основой для использования земельных ресурсов в качестве вклада в процесс социально-экономического развития, повышения эффективности и результативности управления и использования земель, что создаст импульс для превращения Вьетнама в развитую страну с высоким уровнем доходов в будущем.

Закон о земле (с поправками) также уделяет внимание бенефициарам льготной категории и тем, кто непосредственно вовлечен в сельскохозяйственное производство. Его положения о компенсациях, поддержке, переселении и восстановлении земель помогут свести к минимуму проблемы, связанные с групповыми интересами или жалобами на землю, как и прежде.

Для обеспечения эффективного управления земельными ресурсами в ближайшее время он предложил продвигать реформу административных процедур, связанных с землей, и завершить создание цифровых баз данных и национальной информационной системы по земле; консолидировать аппарат государственного управления для обеспечения упорядоченности, эффективности и результативности; осуществить децентрализацию в соответствии с положениями закона; усилить инспекции; эффективно решать проблемы, связанные с управлением и использованием земли, а также с рынком недвижимости.

Закон о земле (с поправками) состоит из 16 глав и 260 статей. Он вступит в силу с 1 января 2025 года, за исключением некоторых конкретных статей.

В частности, он исключает положения о правительственной системе ценообразования на землю, устанавливая принципы, основы и методы ценообразования на землю. Согласно пересмотренному закону, прейскурант цен на землю будет составляться на ежегодной основе. Впервые прейскурант цен на землю будет объявлен и применен с 1 января 2026 года, а корректировки и дополнения будут вноситься с 1 января следующего года.

ИЖВ/ВИА

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