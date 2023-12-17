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Жители западного приграничного региона Нгеана собирают в лесу грибы – «Божьи благословения»
В сезон дождей горы покрываются зеленой «рубашкой» благодаря тысячам деревьев. Это время, когда под пологом леса размножаются растения, в том числе грибы линчжи и редкие травы.
За последние годы благодаря помощи сотрудников компанией TH Group жители уезда Кишон научились правильно собирать травы, избегая чрезмерной эксплуатации лесных ресурсов и не повреждая грибы, которые называют «Божьим благословением». После сбора жители продают грибы компании TH Group. Таким образом компания помогает улучшать условия жизни коренного населения.
Трудности сбора «лесных жемчужин»
В 6 часов утра, когда облака еще покрывают дома, расположенные на высоте более 2000 метров над уровнем моря, Вы Чонг Лау (коммуны Фасак, Хуойту) выходит в лес за грибами. Багаж, который Лау и другие сборщики линчжи берут с собой при каждом походе в лес, состоит из нескольких бутылок воды, еды, сапог длиной до колен, корзины и мачете. Их одежда плотно облегает тело, предотвращая попадание пиявок в организм.
Тропа в лесу настолько узка, что по ней может пройти только один человек. В сезон дождей лес становится влажным, а тропа скользкой, из-за чего проходящим приходится прижиматься ногами к тропинке и тщательно нащупывать каждую ступеньку, чтобы не поскользнуться и не упасть.
Быстро углубившись в лес, пройдя по тропе, а затем взобравшись на крутой склон горы, Вы Чонг Лау идёт по тропинкам, ведущим к тому месту, где растут грибы линчжи. Посреди густого леса, окруженного огромными зелеными деревьями, Вы Чонг Лау довольно легко находит нужное место.
После почти часа ходьбы он достиг середины горы, откуда были видны влажные листья бамбука, а земля была полна пиявок. Они могут запрыгнуть в ботинки и вцепиться в ноги сборщиков или любую открытую часть тела.
Вы Чонг Лау подошел к гнилому старому дереву. Там были грибы. Шляпки грибов были круглыми, радиусом 8-15 см, верхняя часть шляпок имела красновато-коричневый цвет, а нижняя часть - белая. Вы Чонг Лау осторожно взял нож и отрезал ножки грибов высотой примерно в пол-ладони, чтобы не повредить маленькие грибы. Стоял ароматный, приятный запах свежих грибов. Вы Чонг Лау руками убрал грязь с ножки гриба, а затем положил в корзину.
Вы Чонг Лау сказал, что ежегодно период с июня по сентябрь – это сезон дождей, поэтому лес влажный, а грибы линчжи и ценные натуральные травы растут в изобилии. К этому времени сельскохозяйственные работы заканчиваются, и жители коммун вместе идут в лес за «Божьими благословениями».
«Всякий раз, когда мы решаем отправиться далеко в лес, нам приходится выходить из дома рано утром, взяв с собой рис и воду. Бывают неудачные дни, когда мы ходим целый день и возвращаемся домой с пустыми руками, но бывают дни, когда нам везет, я натыкаюсь на кучу больших грибов и собираю несколько килограммов. После сбора одного гриба я отмечаю место, где под землей лежит его корень, чтобы в следующем году прийти именно в это место и собрать новые грибы. Вот этот грибной куст я нашел несколько недель назад, когда он был еще маленьким, тогда я отметил его место, а затем рассчитал время, когда можно вернуться, вот и сегодня пришел сюда, чтобы собирать грибы, видите, они стали уже большими», - сказал Вы Чонг Лау.
В сезон сбора грибов люди собирают грибы сначала в близлежащих лесах, затем уходят в дальние леса, поднимаясь высоко в горы. Однажды Вы Чонг Лау и другим грибникам пришлось пройти пешком от одного горного массива к другому, 20-30 километров туда и обратно, чтобы собрать грибы. Этот вид грибов растет только в бамбуковых лесах с высокой влажностью, поэтому собирать его очень сложно. Во время каждой поездки в лес принято разжигать костер, снимать ботинки, чтобы высушить их, или держать в руках бамбуковую палку, чтобы выжать пиявок из тела.
Ли И Мо, сборщица грибов, сказала: «Люди часто полагаются на опыт в поисках и сборе грибов. Соответственно, в местах, где есть толстый слой листьев бамбука, когда начнут идти лесные дожди, спустя чуть больше месяца из влажного перегнойного слоя бамбуковых листьев вырастают первые грибы. Но через некоторое время, если их не собрать, то даже большие и толстые грибы сгниют. Поэтому линчжи необходимо собирать в правильное время, чтобы они были ароматными и долго хранились.»
По словам Ли И Мо, с того дня, как сотрудники Акционерного общества TH Herbals (принадлежащего TH Group) приехали в Кишон для проведения природоохранных мероприятий и закупки многих видов растений, местные жители стали чаще ходить в лес за грибами. Они хотят увеличить свой доход и улучшить уровень жизни. К тому же, сотрудники проинструктировали местных жителей как сохранять ростки грибов при сборе, чтобы грибы выросли снова.
«В сезон дождей в горных бамбуковых лесах растет много грибов, особенно грибов линчжи, поэтому каждый пользуется возможностью собрать их. В пик сезона каждый может собрать от 3 до 5 кг в день. Очень часто получается так, что у корня гнилого дерева около двадцати шляпок гриба линчжи разного размера, длиной от 5 до 25 см. Однако люди собирают только большие грибы, а не маленькие», – сказала Ли И Мо.
По словам грибников, в этой горной местности линчжи растут только на мертвых стоячих деревьях, а не на стволах живых деревьев. При сборе грибники часто оставляют ростки грибов, чтобы они выросли на следующий сезон.
Охота за грибами в лесу осуществляется даже на склонах горы Хуойду шириной почти 20 км. На потемневших от ветра и мороза лицах людей ясно выражается радость, потому что после такого похода они принесли домой много «Божьих благословений».
Необходимо сохранять и размножать грибы для устойчивого развития
В 5 часов вечера Лау И Ши (коммуна Хуойту) погрузила около 10 мешков с грибами линчжи на старый мотоцикл, преодолев выбоины на дорогах на пути к Центру сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг – подразделению, управляемому компанией TH Herbals. Здесь ее ожидает Лау Тьиа Лонг, директор центра. Помогая Лау И Си выгружать мешки грибов линчжи с ее мотоцикла, Лау Тьиа Лонг сказал ей: «Вы молодцы, что так много собрали!»
Держа в руке гриб линчжи весом почти 1 кг, Лау И Си улыбнулась. Она довольна результатом, полученным ей и другими грибниками после почти недели напряженной работы в лесу. Собранные ей грибы весили 86 кг.
По ее словам, каждый раз, когда она идет в лес за грибами, она зарабатывает 5-6 миллионов донгов. Эта работа помогает ей иметь больший доход.
На вопрос, как определить, какие грибы соответствуют стандартам качества, а какие нет, Лау И Си рассказала нам, что перед каждым сезоном сбора растений технический персонал Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг проводит встречи. Там сотрудники и эксперты рассказывают о том, как выбирать и собирать травы, чтобы обеспечить наилучшее качество.
«Благодаря этим тренингам мы научились собирать только зрелые грибы и не срезать маленькие. Эксперты также дали нам понять, что если мы продолжим собирать маленькие грибы ради денег, то в будущем вообще не останется натуральных грибов для сбора. Мы поняли, что мы должны защищать природные источники лекарственных растений, чтобы собирать их в последующие годы», – сказала Лау И Си.
Сборщики собирают не только грибы линчжи, но и ценные натуральные растения, такие как Гиностемма пятилистная, Cтрастоцвет...а затем продают в центр.
«Мы закупаем в больших количествах. Рано утром сборщики идут собирать урожай, а днем могут прийти к нам и продать его. Например, каждый человек может собрать от 30 до 50 кг как гиностеммы пятилистной, так и Cтрастоцвета, в день. Ежегодно компания закупает 4-5 тонн линчжи, 8-10 тонн гиностеммы пятилистной, собранных в дикой природе...», –рассказал Нгуен Дык Кханг, сотрудник по техническим вопросам Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг (район Кишон, провинция Нгеан).
В пик сезона с июня по июль сотрудникам Центра сохранения и развития лекарственных средств Мыонглонг приходится работать днями и ночами. И даже с мая по июнь Центру приходится нанимать больше людей для приема сырья, предварительной обработки, обрезки и упаковки.
После закупки сырья специалисты центра проверяют качество, собирают на заводе, классифицируют, моют, режут, сушат, упаковывают и отправляют материалы на склад хранения. Далее эти материалы обрабатывают уже на следующих этапах производства готовой продукции.
Лау И Си с радостью рассказала, что в прошлом, чтобы продать грибы линчжи торговцам, людям приходилось перевозить товары через множество горных перевалов на расстояние почти 30 км до городка Мыонгксен. Иногда им приходилось продавать свои товары по низким ценам. Теперь грибникам необходимо просто привезти собранные грибы в коммуну Мыонглонг – всего в 3 км от их дома. От их грибов никогда не отказываются, не говоря уже о том, что цена здесь зачастую выше рыночной. Благодаря этому людям больше не приходится беспокоиться о продаже грибов, которые они усердно собирали в лесу.
Кишон – величественная земля на западной границе провинции Нгеан, с холмистыми синими горными хребтами. В горах, под старыми лесами, люди ежедневно по-прежнему усердно работают, чтобы собрать «Божьи благословения» и заработать на жизнь. Жители этого уезда теперь знают, что грибы помогают не только им улучшить свою жизнь, но и благодаря обработке в компании TH Group, превращаются в драгоценный продукт – упаковки травяного чая, приносящие пользу здоровью человека.