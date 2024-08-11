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Дети из этнических меньшинств получают бесплатные уроки английского языка

Дважды в неделю маленькие дети из города Витхань, провинция Хаужанг в дельте Меконга, приходят в пагоду По Тхи Ранг Шай (Чам Кыа), чтобы записаться на бесплатные занятия по английскому языку, которые посещают около 20 учащихся из числа этнических меньшинств.

 

Каждый урок посвящен отдельной теме и включает в себя различные виды деятельности, такие как групповая работа, викторины и занятия на свежем воздухе, чтобы помочь ученикам улучшить свой словарный запас, навыки аудирования, говорения, чтения и письма, а также "мягкие" навыки.

Зань Тхи Зием Ми, ученица из 4-го района Витхань, сказала, что летом у них больше свободного времени, поэтому, помимо изучения традиционной письменности своей этнической группы кхмеров в пагоде По Тхи Ранг Шай, они также посещают бесплатные занятия по английскому языку, которые проводят члены Коммунистического союза молодежи имени Хошимина (HCYU).

По ее словам, все с удовольствием участвуют в викторине с призами, которая проводится на каждом уроке и помогает им быстро выучить новые слова.
Ле Хоанг Фи Лонг, еще один ученик из 4-го района, сказал, что английский - его любимый предмет. Каждый урок помогает ему выучить новые слова по разным темам - от животных, транспортных средств, транспорта, континентов до предметов повседневного обихода. Дома он многократно пишет новые слова, чтобы запомнить их значение, и проговаривает вслух, чтобы запомнить произношение.

Между тем, для членов и волонтеров HCYU бесплатное преподавание английского языка - это очень значимая деятельность и импульс к общению с детьми в отдаленных районах и районах проживания этнических меньшинств. Это не только помогает местным детям с пользой провести лето, но и вооружает их множеством полезных знаний перед началом нового учебного года.

Доан Ньы Хуинь, студентка Общественного колледжа Хаужанг, поделилась, что впервые участвует в обучении английскому языку детей из этнических меньшинств, чей интеллект и дружелюбие произвели на нее незабываемое впечатление.

Хуинь сказала, что надеется принять участие в большем количестве занятий по английскому языку для детей, особенно в отдаленных районах и районах проживания этнических меньшинств.

На данный момент комитет HCYU города Витхань организовал три занятия по английскому языку для детей из числа этнических меньшинств, которые проводили волонтеры из университетов и колледжей Хаужанга и других населенных пунктов.

Заместитель секретаря комитета HCYU провинции Ви Тхань Во Тхи Тхуи Банг отметила, что комитет рекламирует курсы по изучению иностранных языков и международной интеграции, чтобы привлечь больше молодых людей, особенно детей из этнических меньшинств и неблагополучных семей.

Комитет HCYU провинции Хаужанг заявил, что открытие бесплатных курсов для детей является одним из первых мероприятий местной молодежи в рамках летней молодежной волонтерской кампании 2024 года. Цель курсов - дать детям больше знаний по иностранным языкам и создать для них пространство для участия во внеклассных мероприятиях.

В сорока семи бесплатных классах английского языка по всей провинции обучается более 1450 учеников разных возрастов. Эта деятельность отражает тесную связь между HCYU, администрациями всех уровней и родителями детей. По словам представителей провинциального комитета HCYU, это также свидетельствует об общественном согласии в отношении поддержки молодежи в отдаленных районах и районах проживания этнических меньшинств в приобретении знаний и культурных ценностей.

ИЖВ/ВИА

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