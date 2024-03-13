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Деревообрабатывающая промышленность планирует экспортировать 15,2 млрд. долл. США в 2024 году

Деревообрабатывающий сектор Вьетнама планирует экспортировать свою продукцию в этом году на сумму 15,2 млрд. долл. США, что больше по сравнению с 14,47 млрд. долл. США в прошлом году и на 15,4% меньше, чем в 2022 году. По данным Департамента лесного хозяйства, основной причиной прошлогоднего падения является то, что потребители сократили свои расходы на товары первой необходимости, такие как древесина и изделия из дерева, чтобы справиться с ростом цен, вызванным геополитическими кризисами.

Кроме того, несколько предприятий столкнулись с задержкой возврата налога на добавленную стоимость, что затруднило им привлечение финансирования для производства, в то время как некоторым деревообрабатывающим компаниям пришлось сократить объем своей продукции и экспорта.

Однако возможности для расширения и освоения доли рынка обширны: мировой рынок мебели оценивается в 405 миллиардов долларов США в год; импортный спрос на древесину и изделия из дерева составляет 230 млрд. долл. США, в то время как экспортный оборот Вьетнама по этим товарам составляет чуть более 6%.

По мнению экспертов, соглашения о свободной торговле (ССТ), участником которых является Вьетнам, остаются рычагом, позволяющим сектору продвинуться далеко вперед.

За первые два месяца этого года объем экспорта сектора достиг 2,68 миллиардов долларов США, что на 47,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года; а объем импорта - 355 млн. долл. США, что на 31% больше.

Для достижения вышеупомянутых экспортных целей сектор наращивает свои усилия и разрабатывает важные решения в области технологических инноваций, использования сырья, производства и дистрибуции продукции.

ВИА/ИЖВ

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