НОВОСТИ
Депутаты НС работают над планом социально-экономического развития на 2024 год, проектом пересмотренного закона о судах
Они также тщательно изучили проект резолюции о пилотном внедрении некоторых специальных механизмов и политики в области инвестиций в строительство объектов автомобильного транспорта. После этого министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг дал более подробную информацию, чтобы прояснить некоторые вопросы, волнующие депутатов НС.
Во второй половине дня, после того как председатель комитета НС по экономическим вопросам Ву Хонг Тхань выступил с докладом о внесении изменений в проект резолюции о плане социально-экономического развития на 2024 год, НС приняло это резолюцию.
Председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь представил проект пересмотренного закона об организации народных судов, а затем председатель Комитета НС по судебным вопросам Ле Тхи Нга зачитала отчет о проверке этого законопроекта.
После этого законодатели провели групповые обсуждения проекта.