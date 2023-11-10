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НОВОСТИ

Депутаты НС работают над планом социально-экономического развития на 2024 год, проектом пересмотренного закона о судах

Резолюции о плане социально-экономического развития на 2024 год, некоторые другие проекты резолюций, а также проект новой редакции закона "Об организации народных судов" занимали важное место в повестке дня заседания Национального собрания (НС) 9 ноября. Утром 14-го рабочего дня шестой сессии НС 15-го созыва законодатели провели пленарное заседание, чтобы обсудить некоторые поправки к резолюции НС 53/2017/QH14 от 24 ноября 2017 года, касающиеся отчета о технико-экономическом обосновании по изъятию земли, компенсации, помощи и проект переселения, обслуживающий строительство международного аэропорта Лонгтхань в южной провинции Донгнай. Министр транспорта Нгуен Ван Тханг позже предоставил дополнительную информацию о некоторых вопросах, упомянутых законодателями.

Они также тщательно изучили проект резолюции о пилотном внедрении некоторых специальных механизмов и политики в области инвестиций в строительство объектов автомобильного транспорта. После этого министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг дал более подробную информацию, чтобы прояснить некоторые вопросы, волнующие депутатов НС.

Во второй половине дня, после того как председатель комитета НС по экономическим вопросам Ву Хонг Тхань выступил с докладом о внесении изменений в проект резолюции о плане социально-экономического развития на 2024 год, НС приняло это резолюцию.

Председатель Верховного народного суда Нгуен Хоа Бинь представил проект пересмотренного закона об организации народных судов, а затем председатель Комитета НС по судебным вопросам Ле Тхи Нга зачитала отчет о проверке этого законопроекта.

После этого законодатели провели групповые обсуждения проекта.

ВИА/ИЖВ

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