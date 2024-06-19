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Депутаты НС обсуждают национальную целевую программу по развитию культуры

19 июня депутаты Национального собрания (НС) в рамках 7-й сессии законодательного органа обсудят национальную целевую программу развития культуры на период 2025-2035 гг.
Национальная целевая программа развития культуры - в центре обсуждения депутатов НС 19 июня. Фото: ВИA  
Трехэтапная программа сосредоточена на мероприятиях в области культуры и искусства, включая культурное наследие, массовую культуру, исполнительское искусство, изобразительное искусство, фотографию и выставки.

Она направлена на осуществление решительных и всеобъемлющих преобразований в культурном развитии; формирование, завершение и стандартизацию этики, самобытности, качеств и ценностей народа и семей Вьетнама; улучшение духовной жизни и способности людей получать доступ к культуре и наслаждаться ею, устранение различий в культурном наслаждении между регионами, социальными классами и полами, а также содействие повышению производительности труда.

Кроме того, ожидается, что это будет способствовать сохранению и отстаиванию ценности уникальных культурных особенностей страны, ускорению социально-экономического развития, мобилизации и сосредоточению ресурсов на культурном развитии, а также подготовке высококвалифицированных и профессиональных артистов, экспертов и работников в этой области.

С помощью этой программы Вьетнам рассчитывает улучшить свое положение на международной арене, продвигая "мягкую силу" вьетнамской культуры, международную интеграцию в области культуры и впитывая квинтэссенцию культуры человечества.

В начале рабочего дня депутаты НС заслушают предложения и отчеты о проверке двух законопроектов, в том числе о предупреждении и тушении пожаров, поисково-спасательных работах и о народной противовоздушной обороне.

Во второй половине дня будут представлены предложения и отчеты о проверке законопроектов о внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс, Жилищный кодекс, Закон о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости и Закон о кредитных организациях. После этого законодатели обсудят в группах законопроекты о предупреждении и тушении пожаров, поисково-спасательных работах и народной противовоздушной обороне.

ВИА/ИЖВ

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