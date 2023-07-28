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Дело «Вывозные рейсы»: Суд вынес 4 приговора в виде пожизненного заключения
В частности, суд назначил максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за «Получение взятки» трем подсудимым: Нгуен Тхи Хыонг Лан (бывший директор консульского департамента МИД), Фам Чунг Киен (бывший секретарь министра Здравоохранения), и Ву Ань Туан (бывший сотрудник Департамента иммиграции Министерства общественной безопасности). Подсудимый Хоанг Ван Хынг (бывший начальник 5-го отдела Службы расследований Министерства общественной безопасности) также был приговорен к пожизненному заключению за «мошенническое присвоение имущества».
В группе осужденных за то же преступление «получения взятки», бывший заместитель министра иностранных дел То Ань Зунг был приговорен к 16 годам тюремного заключения; До Хоанг Тунг (бывший заместитель директора консульского отдела Министерства иностранных дел) 12 лет тюрьмы; Нгуен Куанг Линь (бывший помощник заместителя премьер-министра) и Чан Ван Зы (бывший заместитель директора Департамента иммиграции Министерства общественной безопасности) были приговорены к 7 годам тюремного заключения; бывший заместитель председателя Народного комитета Ханоя Тьы Суан Зунг получил 3 года тюрьмы…
В группе осужденных за преступление «Дача взятки» суд вынес приговоры в виде лишения свободы от 7 до 11 лет. Бывший заместитель директора городской Милиции Ханоя Нгуен Ань Туан был приговорен к 5 годам тюремного заключения за «Посредничество во взяточничестве».
На суде представитель Прокуратуры заявил, что это особо серьезное и сложное дело. Подсудимые воспользовались пандемией COVID-19 для совершения преступлений в различных министерствах, секторах и населенных пунктах. Большинство обвинений относились к категории «особо тяжкие» и «особо опасные для общества». 25 обвиняемых злоупотребляли своим положением, полномочиями и порученными заданиями для получения взяток на общую сумму почти 165 миллиардов донгов и причинили ущерб более чем на 10 миллиардов донгов. 23 человека, представляющие предприятия, дали взятки на сумму более 226 миллиардов донгов. Самая большая сумма взятки в этом деле составляет 42,6 млрд донгов.
Подсудимыми, получавшими взятки, были лица, занимающие высокие руководящие должности в государственных органах. Также были замечены признаки сговора с целью сокрытия своих преступлений. Некоторые подсудимые не делали искренних заявлений и не признавали своих преступлений.
В обвинительном заключении говорилось, что во время пандемии в соответствии с гуманитарной политикой Партии и государства было организовано более 1.000 вывозных рейсов для репатриации более 200.000 вьетнамских граждан из 62 стран и территорий. Но эта благородная политика была запятнана некоторыми дегенеративными чиновниками, госслужащими, подорвавшими ее репутацию в глазах народа и международного сообщества