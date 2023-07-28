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Дело «Вывозные рейсы»: Суд вынес 4 приговора в виде пожизненного заключения

Благородная политика была запятнана некоторыми дегенеративными чиновниками, госслужащими, подорвавшими ее репутацию в глазах народа и международного сообщества После почти трехнедельного судебного разбирательства, 28 июля, Ханойский народный суд вынес приговор 54 фигурантам дела «Вывозные рейсы», возбужденным Верховной народной прокуратурой по уголовным статьям «Дача взятки», «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Мошенническое присвоение имущества» и «Злоупотребление служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей».

В частности, суд назначил максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за «Получение взятки» трем подсудимым: Нгуен Тхи Хыонг Лан (бывший директор консульского департамента МИД), Фам Чунг Киен (бывший секретарь министра Здравоохранения), и Ву Ань Туан (бывший сотрудник Департамента иммиграции Министерства общественной безопасности). Подсудимый Хоанг Ван Хынг (бывший начальник 5-го отдела Службы расследований Министерства общественной безопасности) также был приговорен к пожизненному заключению за «мошенническое присвоение имущества».

В группе осужденных за то же преступление «получения взятки», бывший заместитель министра иностранных дел То Ань Зунг был приговорен к 16 годам тюремного заключения; До Хоанг Тунг (бывший заместитель директора консульского отдела Министерства иностранных дел) 12 лет тюрьмы; Нгуен Куанг Линь (бывший помощник заместителя премьер-министра) и Чан Ван Зы (бывший заместитель директора Департамента иммиграции Министерства общественной безопасности) были приговорены к 7 годам тюремного заключения; бывший заместитель председателя Народного комитета Ханоя Тьы Суан Зунг получил 3 года тюрьмы…

В группе осужденных за преступление «Дача взятки» суд вынес приговоры в виде лишения свободы от 7 до 11 лет. Бывший заместитель директора городской Милиции Ханоя Нгуен Ань Туан был приговорен к 5 годам тюремного заключения за «Посредничество во взяточничестве».

На суде представитель Прокуратуры заявил, что это особо серьезное и сложное дело. Подсудимые воспользовались пандемией COVID-19 для совершения преступлений в различных министерствах, секторах и населенных пунктах. Большинство обвинений относились к категории «особо тяжкие» и «особо опасные для общества». 25 обвиняемых злоупотребляли своим положением, полномочиями и порученными заданиями для получения взяток на общую сумму почти 165 миллиардов донгов и причинили ущерб более чем на 10 миллиардов донгов. 23 человека, представляющие предприятия, дали взятки на сумму более 226 миллиардов донгов. Самая большая сумма взятки в этом деле составляет 42,6 млрд донгов.

Подсудимыми, получавшими взятки, были лица, занимающие высокие руководящие должности в государственных органах. Также были замечены признаки сговора с целью сокрытия своих преступлений. Некоторые подсудимые не делали искренних заявлений и не признавали своих преступлений.

В обвинительном заключении говорилось, что во время пандемии в соответствии с гуманитарной политикой Партии и государства было организовано более 1.000 вывозных рейсов для репатриации более 200.000 вьетнамских граждан из 62 стран и территорий. Но эта благородная политика была запятнана некоторыми дегенеративными чиновниками, госслужащими, подорвавшими ее репутацию в глазах народа и международного сообщества

ВИА/ИЖВ

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