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Делегация провинции Ламдонг совершила рабочий визит в Венесуэлу в поисках возможностей для сотрудничества

Секретарь партийного комитета провинции Ламдонг подтвердил, что сотрудничество между местностями Вьетнама и Венесуэлы будет способствовать укреплению сильных сторон двух стран в целях взаимного развития. Секретарь партийного комитета провинции Ламдонг подтвердил, что сотрудничество между местностями Вьетнама и Венесуэлы будет способствовать укреплению сильных сторон двух стран в целях взаимного развития.

С 14 по 17 июня делегация провинции Ламдонг во главе с членом ЦК партии, секретарем провинциального партийного комитета, председателем провинциального Народного Совета Чан Дык Куаном совершила рабочий визит в Боливарианскую Республику Венесуэла с целью развития дипломатических отношений и поиска сотрудничества для совместного развития между двумя сторонами.

На встрече Чан Дык Куан поблагодарил руководство Венесуэлы за их теплый прием.

Они также высоко оценили солидарность и поддержку, оказанную Вьетнаму прогрессивными силами и народом Венесуэлы в прошлой борьбе за национальное освобождение и воссоединение, а также в нынешнем процессе обновления страны.

Чан Дык Куан выразил уверенность в том, что Единая социалистическая партия успешно выполнит резолюцию Конгресса и продолжит развивать Венесуэлу в соответствии с желанием покойного президента Уго Чавеса.

Он подтвердил, что это важная предпосылка и условие для расширения сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой во всех областях, включая региональное сотрудничество между двумя странами, с целью укрепления их сильных сторон и совместного развития.

В рамках визита, делегация провинции Ламдонг возложила венки и цветы к памятнику президента Хо Ши Мина на проспекте Боливара в столице Каракаса.

Делегация также посетила посольство Вьетнама в Боливийской Республике Венесуэла. На встрече секретарь провинциального партийного комитета Ламдонга особо отметил роль посла Вьетнама в Венесуэле Ву Чунг Ми, а также вьетнамского посольства Вьетнама в целом в усилении дружбы, сотрудничества и социально-экономических отношений между двумя странами.

Чан Дык Куан высоко оценил поддержку посольства Вьетнама в Боливийской Республике Венесуэла, которая помогла провинции Ламдонг установить контакты с местными партнерами для обмена и сотрудничества в целях развития во многих областях.

В ходе визита в Венесуэлу делегация провинции Ламдонг также провела множество встреч и подписала соглашения о сотрудничестве по некоторым направлениям с организациями и предприятиями этой южноамериканской страны.

ВИА/ИЖВ

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