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Дебют Вьетнамской ассоциации предпринимателей в Анголе
На мероприятии присутствовали председатель Торгово-промышленной палаты Анголы Винсенте Франсиско Соарес, генеральный секретарь парламента Анголы Мануэль Лопес Мониз Дембо, посол Вьетнама в Анголе Зыонг Тьинь Чук, а также представители около 50 вьетнамских предпринимателей в африканской стране.
От имени исполнительного совета ассоциации на период 2024-2027 годов Фунг Кхак Минь Чау заявил, что в ближайшее время ассоциация предложит правительству Анголы признать ее юридический статус, а также обратится за признанием в Государственный комитет по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом (SCOV) при Министерстве иностранных дел.
Ассоциация будет работать над поддержкой и защитой законных интересов вьетнамских предпринимателей в Анголе, способствуя тем самым развитию экономического обмена и сотрудничества между двумя странами, а также углублению взаимопонимания между их народами, сказал Фунг Кхак Минь Чау.
Выступая на мероприятии, Зыонг Тьинь Чук сказал, что создание ассоциации знаменует собой начало нового периода развития вьетнамского делового сообщества в Анголе.
Ее цель - дальнейшее укрепление единства и взаимной поддержки внутри сообщества, создание справедливой платформы с прозрачными правилами для вьетнамских предпринимателей в Анголе, что повысит статус вьетнамского народа в Анголе и внесет вклад в расширение экономических отношений и сотрудничества между двумя странами, сказал он.
Дипломат выразил надежду, что правительство, местные власти, а также министерства, отрасли и социально-экономические организации Анголы поддержат и создадут благоприятные условия для работы ассоциации.
По словам дипломата, вьетнамская диаспора в Анголе является самой большой в Африке и насчитывает более 10 000 человек. А также существует множество вьетнамских предприятий, работающих в различных отраслях, таких как строительство, машиностроение, пищевая промышленность, сельское и лесное хозяйство.