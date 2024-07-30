Дананг ускоряет инвестиционные процедуры для новых индустриальных парков

Что касается второй фазы ИП Хоакам, то 15 марта 2023 года муниципальный народный комитет издал решение об утверждении метода выбора инвесторов для проекта по инвестированию в инфраструктуру, строительство и торговлю для этого ИП. Согласно этому решению, необходимо провести публичные торги, сообщили в Правлении высокотехнологичных парков и промышленных зон Дананга (DHPIZA).



DHPIZA в координации с консалтинговой компанией Davilaw Intellectual Property Joint Stock разработала документы для приглашения к участию в тендере и критерии отбора подрядчиков, а затем провела консультации с департаментами и секторами. В настоящее время компания пересматривает и корректирует некоторые документы в соответствии с требованиями муниципального Департамента планирования и инвестиций.

Что касается КН Хоанинь, Народный совет Дананга 15 ноября 2023 года принял резолюцию, дающую принципиальное согласие на изменение цели лесопользования на другую в этой зоне.

План зонирования для центра Green Core был завершен и в настоящее время находится на рассмотрении в муниципальном департаменте строительства.



После того как план зонирования центра Green Core будет утвержден муниципальным Народным комитетом, план зонирования ИП Хоаньон будет передан DHPIZA для продолжения процедур по выбору инвесторов в инфраструктуру в соответствии с требованиями.



Ву Куанг Хунг, глава DHPIZA, заявил, что с настоящего момента и до конца 2024 года агентство будет продолжать улучшать инвестиционную среду, облегчать ведение бизнеса и ускорять реализацию городских целей и задач.

DHPIZA рекомендовал муниципальному Народному комитету рассмотреть возможность утверждения инвестиционной политики и выбора инвесторов для КН Хоанинь без проведения аукциона на право землепользования или торгов в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона об инвестициях 2020 года.



Что касается ИП Хоаньон, то городской совет по управлению приоритетными инвестиционными проектами в области инфраструктуры реализует план зонирования для этого ИП в рамках общего плана зонирования для проекта Green Core Centre.



В настоящее время в Дананге насчитывается восемь зон, включая Парк высоких технологий Дананг, первую фазу Концентрированного парка информационных технологий, ИП Лиенчиеу, ИП Хоакхань, расширенный ИП Хоакхань, ИП Дананг и ИП Хоакам.



Эти зоны привлекли в общей сложности 523 инвестиционных проекта, включая 399 внутренних проектов на сумму более 34,45 триллиона донгов (более 1,3 миллиарда долларов США) и 124 проекта прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с общим объемом инвестиций более 2,07 миллиарда долларов США.



В настоящее время Япония является ведущим иностранным инвестором в Дананге: в 261 проект вложено более 1,14 миллиарда долларов США. Эти проекты внесли значительный вклад в местное социально-экономическое развитие благодаря передаче технологий, обучению персонала и диверсификации продукции.