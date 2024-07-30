Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Дананг ускоряет инвестиционные процедуры для новых индустриальных парков

Власти центрального города Дананг прилагают все усилия для завершения процедур и подготовки плановой документации для инвестирования в три новых индустриальных парка (ИП), включая вторую очередь ИП Хоакам, ИП Хоанинь и ИП Хоаньон.

 

Что касается второй фазы ИП Хоакам, то 15 марта 2023 года муниципальный народный комитет издал решение об утверждении метода выбора инвесторов для проекта по инвестированию в инфраструктуру, строительство и торговлю для этого ИП. Согласно этому решению, необходимо провести публичные торги, сообщили в Правлении высокотехнологичных парков и промышленных зон Дананга (DHPIZA).

DHPIZA в координации с консалтинговой компанией Davilaw Intellectual Property Joint Stock разработала документы для приглашения к участию в тендере и критерии отбора подрядчиков, а затем провела консультации с департаментами и секторами. В настоящее время компания пересматривает и корректирует некоторые документы в соответствии с требованиями муниципального Департамента планирования и инвестиций.

Что касается КН Хоанинь, Народный совет Дананга 15 ноября 2023 года принял резолюцию, дающую принципиальное согласие на изменение цели лесопользования на другую в этой зоне.
План зонирования для центра Green Core был завершен и в настоящее время находится на рассмотрении в муниципальном департаменте строительства.

После того как план зонирования центра Green Core будет утвержден муниципальным Народным комитетом, план зонирования ИП Хоаньон будет передан DHPIZA для продолжения процедур по выбору инвесторов в инфраструктуру в соответствии с требованиями.

Ву Куанг Хунг, глава DHPIZA, заявил, что с настоящего момента и до конца 2024 года агентство будет продолжать улучшать инвестиционную среду, облегчать ведение бизнеса и ускорять реализацию городских целей и задач.

DHPIZA рекомендовал муниципальному Народному комитету рассмотреть возможность утверждения инвестиционной политики и выбора инвесторов для КН Хоанинь без проведения аукциона на право землепользования или торгов в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона об инвестициях 2020 года.

Что касается ИП Хоаньон, то городской совет по управлению приоритетными инвестиционными проектами в области инфраструктуры реализует план зонирования для этого ИП в рамках общего плана зонирования для проекта Green Core Centre.

В настоящее время в Дананге насчитывается восемь зон, включая Парк высоких технологий Дананг, первую фазу Концентрированного парка информационных технологий, ИП Лиенчиеу, ИП Хоакхань, расширенный ИП Хоакхань, ИП Дананг и ИП Хоакам.

Эти зоны привлекли в общей сложности 523 инвестиционных проекта, включая 399 внутренних проектов на сумму более 34,45 триллиона донгов (более 1,3 миллиарда долларов США) и 124 проекта прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с общим объемом инвестиций более 2,07 миллиарда долларов США.

В настоящее время Япония является ведущим иностранным инвестором в Дананге: в 261 проект вложено более 1,14 миллиарда долларов США. Эти проекты внесли значительный вклад в местное социально-экономическое развитие благодаря передаче технологий, обучению персонала и диверсификации продукции.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнамские лидеры благодарят мировое сообщество за соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга

Вьетнамские лидеры благодарят мировое сообщество за соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга

Вьетнам направил письма и послания лидерам стран, международных организаций, политических партий и международным друзьям, чтобы выразить благодарность за искренние соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
ПОДРОБНЕЕ

Top