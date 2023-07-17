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Дальнейшее укрепление сотрудничества между местностями Вьетнама и Венесуэла

С 14 по 16 июля рабочая делегация Посольства Вьетнама в Венесуэле во главе с послом Ву Чунг Ми завершила рабочий визит в штат Лара по приглашению губернатора данного штата Альдофо Перейра.
  Посол Ву Чунг Ми (слева) вручает сувенир губернатору Ларе Альдофо Перейре. Фото: ВИА  
С 14 по 16 июля рабочая делегация Посольства Вьетнама в Венесуэле во главе с послом Ву Чунг Ми завершила рабочий визит в штат Лара по приглашению губернатора данного штата Альдофо Перейра.

Как сообщает корреспондент ВИА в России в Латинской Америке, выступая на встрече, губернатор штата Лара Альдофо Перейра подтвердил, что визит делегации Посольства Вьетнама будет способствовать укреплению взаимопонимания между двумя странам и продвигать торгово-экономические отношения между Венесуэлой и Вьетнамом, в целом, между штатом Ларом и местностями Вьетнама, в частности.

Альдофо Перейра проинформировал, что Лара является третьем по величине штатом из 23 венесуэльских штатов с населением около трех млн. человек.

Лара занимает первое место в Венесуэле по животноводству и сельскому хозяйству. Кроме того, в данном штате построена развитая транспортная инфраструктура, включая аэропорты, автомагистрали и современные морские порты.

Альдофо Перейра выразил надежду, что Посольство Вьетнама в Венесуэле будет служить мостом между штатом Лара и местностями Вьетнама, тем самым укрепляя сотрудничества между странами в областях экономики, торговли, инвестиций, а также народной дипломатии.

Со своей стороны, посол Ву Чунг Ми проинформировал о текущей ситуации Вьетнама с социально-экономическим развитием, международной интеграцией, достижениями реформы обновления «Дой мой», экономическими отношениями Вьетнама, инвестиционной политикой, а также о потенциалах сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой.

Посол Ву Чунг Ми подтвердил, что он приложит усилия по содействию торгово-экономическим отношениям между Вьетнамом и Венесуэлой в целом между штатом Ларом и местностями Вьетнама в частности, с учетом потенциала сторон.

В рамках рабочего визита в штат Лара делегация Посольства Вьетнама такжеиприняла участие в международной выставке по животноводству Barquisimeto-2023. Посол Ву Чунг Ми проинформировал бизнес-кругу и местной прессе о достижениях и политике Вьетнама в области развития сельского хозяйства, а также о потенциалах сотрудничества между двумя странами в этой области.

Делегация Посольства Вьетнама также провела встречи с Торгово-промышленной палатой штата Лара, Ассоциацией малых и средних предприятий и посетила местные предприятия.

ВИА/ИЖВ

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