НОВОСТИ
Дальнейшее укрепление сотрудничества между местностями Вьетнама и Венесуэла
Как сообщает корреспондент ВИА в России в Латинской Америке, выступая на встрече, губернатор штата Лара Альдофо Перейра подтвердил, что визит делегации Посольства Вьетнама будет способствовать укреплению взаимопонимания между двумя странам и продвигать торгово-экономические отношения между Венесуэлой и Вьетнамом, в целом, между штатом Ларом и местностями Вьетнама, в частности.
Альдофо Перейра проинформировал, что Лара является третьем по величине штатом из 23 венесуэльских штатов с населением около трех млн. человек.
Лара занимает первое место в Венесуэле по животноводству и сельскому хозяйству. Кроме того, в данном штате построена развитая транспортная инфраструктура, включая аэропорты, автомагистрали и современные морские порты.
Альдофо Перейра выразил надежду, что Посольство Вьетнама в Венесуэле будет служить мостом между штатом Лара и местностями Вьетнама, тем самым укрепляя сотрудничества между странами в областях экономики, торговли, инвестиций, а также народной дипломатии.
Со своей стороны, посол Ву Чунг Ми проинформировал о текущей ситуации Вьетнама с социально-экономическим развитием, международной интеграцией, достижениями реформы обновления «Дой мой», экономическими отношениями Вьетнама, инвестиционной политикой, а также о потенциалах сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой.
Посол Ву Чунг Ми подтвердил, что он приложит усилия по содействию торгово-экономическим отношениям между Вьетнамом и Венесуэлой в целом между штатом Ларом и местностями Вьетнама в частности, с учетом потенциала сторон.
В рамках рабочего визита в штат Лара делегация Посольства Вьетнама такжеиприняла участие в международной выставке по животноводству Barquisimeto-2023. Посол Ву Чунг Ми проинформировал бизнес-кругу и местной прессе о достижениях и политике Вьетнама в области развития сельского хозяйства, а также о потенциалах сотрудничества между двумя странами в этой области.
Делегация Посольства Вьетнама также провела встречи с Торгово-промышленной палатой штата Лара, Ассоциацией малых и средних предприятий и посетила местные предприятия.