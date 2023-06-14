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Группа друзей ЮНКЛОС будет продолжать содействовать многостороннему диалогу и сотрудничеству
Конференция избрала г-на Корнела Феруцэ, посла, главу румынской делегации, председателем. С приветственной речью выступил заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам г-н Мигель де Серпа Соареш. Конференция рассмотрит выполнение Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) за последний год, а также представит отчет о деятельности органов, созданных в соответствии с ЮНКЛОС 1982 года, таких как Международный суд по морскому праву ( ITLOS), Комиссия по границам континентального шельфа, Международный океанический орган и изберет нескольких судей ITLOS.
От имени 12 стран-основателей Группы посол Данг Хоанг Жанг проанализировал ее деятельность за прошедший год и призвал страны-члены объединить усилия, чтобы внести свой вклад в решение проблем, связанных с морями и океанами, и успешно реализовать Цель устойчивого развития № 14, которая заключается в сохранении и устойчивом использовании океанов, вод и морских ресурсов.
Он подчеркнул, что Группа будет продолжать содействовать диалогу и сотрудничеству в реализации и защите универсальности Конвенции 1982 года, и охарактеризовал ее как всеобъемлющую правовую основу, регулирующую всю деятельность, связанную с морями и океанами.
На встрече Корнел Феруцэ, председатель SPLOS 33, выразил решительную поддержку значения UNCLOS 1982 в усилении соблюдения норм международного права, и высоко оценил вклад Группы в целом и Вьетнама в частности в развитие сотрудничества в обеспечении соблюдения UNCLOS 1982 и управлении океаном.
Он выразил надежду, что Группа будет и дальше продвигать свою роль на форумах ООН, в частности, и на международных форумах в целом, чтобы продолжать преследовать цели, поставленные при ее создании.
Группа друзей ЮНКЛОС из 115 человек была первой инициирована Вьетнамом, который лоббировал создание вместе с Германией и присоединился к команде из 12 основных членов, а именно Аргентины, Канады, Дании, Германии, Ямайки, Кении, Нидерландов, Новой Зеландии, Омана, Сенегал, Южная Африка и Вьетнама.