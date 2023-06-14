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Группа друзей ЮНКЛОС будет продолжать содействовать многостороннему диалогу и сотрудничеству

12 июня постоянный представитель Вьетнама при Организации Объединенных Наций (ООН) посол Данг Хоанг Жанг председательствовал на ежегодном собрании Группы друзей Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).
Вьетнамскую делегацию возглавлял посол Данг Хоанг Жанг (в центре), глава делегации Вьетнама при Организации Объединенных Наций. (Фото: Тхань Туан/ВИА  
Мероприятие состоялось по случаю 33-й конференции государств-участников ЮНКЛОС (SPLOS 33), которое проходит с 12 по 16 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Конференция избрала г-на Корнела Феруцэ, посла, главу румынской делегации, председателем. С приветственной речью выступил заместитель Генерального секретаря ООН по правовым вопросам г-н Мигель де Серпа Соареш. Конференция рассмотрит выполнение Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) за последний год, а также представит отчет о деятельности органов, созданных в соответствии с ЮНКЛОС 1982 года, таких как Международный суд по морскому праву ( ITLOS), Комиссия по границам континентального шельфа, Международный океанический орган и изберет нескольких судей ITLOS.

От имени 12 стран-основателей Группы посол Данг Хоанг Жанг проанализировал ее деятельность за прошедший год и призвал страны-члены объединить усилия, чтобы внести свой вклад в решение проблем, связанных с морями и океанами, и успешно реализовать Цель устойчивого развития № 14, которая заключается в сохранении и устойчивом использовании океанов, вод и морских ресурсов.

Он подчеркнул, что Группа будет продолжать содействовать диалогу и сотрудничеству в реализации и защите универсальности Конвенции 1982 года, и охарактеризовал ее как всеобъемлющую правовую основу, регулирующую всю деятельность, связанную с морями и океанами.

На встрече Корнел Феруцэ, председатель SPLOS 33, выразил решительную поддержку значения UNCLOS 1982 в усилении соблюдения норм международного права, и высоко оценил вклад Группы в целом и Вьетнама в частности в развитие сотрудничества в обеспечении соблюдения UNCLOS 1982 и управлении океаном.

Он выразил надежду, что Группа будет и дальше продвигать свою роль на форумах ООН, в частности, и на международных форумах в целом, чтобы продолжать преследовать цели, поставленные при ее создании.

Группа друзей ЮНКЛОС из 115 человек была первой инициирована Вьетнамом, который лоббировал создание вместе с Германией и присоединился к команде из 12 основных членов, а именно Аргентины, Канады, Дании, Германии, Ямайки, Кении, Нидерландов, Новой Зеландии, Омана, Сенегал, Южная Африка и Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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