Государственный визит президента То Лама направлен на углубление вьетнамо-камбоджийских отношений

Монумент вьетнамско-камбоджийской дружбы в камбоджийской провинции Свай Риенг. Фото: ВИA



Вьетнам и Камбоджа установили дипломатические отношения 24 июня 1967 года, что ознаменовало новую страницу в двусторонних связях. С тех пор обе страны не переставали поддерживать друг друга в борьбе за национальное освобождение и добились исторических побед весной 1975 года.



При поддержке Вьетнама камбоджийский народ сверг геноцидный режим Пол Пота 7 января 1979 года, открыв новый период двусторонней дружбы и сотрудничества на основе взаимопонимания и доверия.



В 2005 году высокопоставленные руководители двух стран согласовали новый девиз двусторонних отношений - «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочная устойчивость». С такими ориентирами отношения постоянно укрепляются и развиваются во всех сферах во имя интересов двух народов, а также во имя мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире.



В области политики вьетнамские и камбоджийские высокопоставленные руководители поддерживают регулярные визиты и контакты в различных формах, включая встречу между Политбюро Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и Постоянным комитетом Народной партии Камбоджи (НПК) в феврале 2023г, и встречу на высшем уровне между генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом и председателем Камбоджийской народной партии (КПВ) Самдехом Течо Хун Сеном и генеральным секретарем ЦК Лаосской народно-революционной партии (ЛНРП), президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в сентябре того же года.



В частности, в своем выступлении на церемонии, посвященной 47-й годовщине «Путешествия к свержению» (20 июня 1977 - 2024), премьер-министр Камбоджи Самдеш Моха Бовор Типадей Хун Манет подтвердил, что поколения камбоджийских лидеров помнят о поддержке Вьетнама в борьбе, и подчеркнул необходимость для молодых поколений сохранять солидарность и дружбу.



Кроме того, сотрудничество в области национальной обороны и безопасности развивается все более интенсивно, служа прочной опорой двусторонних связей и внося значительный вклад в поддержание политической и социальной стабильности и безопасности в каждой стране, особенно в их приграничных районах.



Согласно статистике, две страны завершили 84% работ по демаркации границы и установке пограничных столбов и работают над остальными, чтобы построить общую границу мира, дружбы, сотрудничества и устойчивого развития. Визит проходит по приглашению короля Преа Бат Самдеча Преа Боромнитха Нородома Сиамони.Вьетнам и Камбоджа установили дипломатические отношения 24 июня 1967 года, что ознаменовало новую страницу в двусторонних связях. С тех пор обе страны не переставали поддерживать друг друга в борьбе за национальное освобождение и добились исторических побед весной 1975 года.При поддержке Вьетнама камбоджийский народ сверг геноцидный режим Пол Пота 7 января 1979 года, открыв новый период двусторонней дружбы и сотрудничества на основе взаимопонимания и доверия.В 2005 году высокопоставленные руководители двух стран согласовали новый девиз двусторонних отношений - «добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочная устойчивость». С такими ориентирами отношения постоянно укрепляются и развиваются во всех сферах во имя интересов двух народов, а также во имя мира, стабильности и сотрудничества в регионе и во всем мире.В области политики вьетнамские и камбоджийские высокопоставленные руководители поддерживают регулярные визиты и контакты в различных формах, включая встречу между Политбюро Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и Постоянным комитетом Народной партии Камбоджи (НПК) в феврале 2023г, и встречу на высшем уровне между генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом и председателем Камбоджийской народной партии (КПВ) Самдехом Течо Хун Сеном и генеральным секретарем ЦК Лаосской народно-революционной партии (ЛНРП), президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом в сентябре того же года.В частности, в своем выступлении на церемонии, посвященной 47-й годовщине «Путешествия к свержению» (20 июня 1977 - 2024), премьер-министр Камбоджи Самдеш Моха Бовор Типадей Хун Манет подтвердил, что поколения камбоджийских лидеров помнят о поддержке Вьетнама в борьбе, и подчеркнул необходимость для молодых поколений сохранять солидарность и дружбу.Кроме того, сотрудничество в области национальной обороны и безопасности развивается все более интенсивно, служа прочной опорой двусторонних связей и внося значительный вклад в поддержание политической и социальной стабильности и безопасности в каждой стране, особенно в их приграничных районах.Согласно статистике, две страны завершили 84% работ по демаркации границы и установке пограничных столбов и работают над остальными, чтобы построить общую границу мира, дружбы, сотрудничества и устойчивого развития.

Прогресс был достигнут и в других областях, таких как экономика, культура, наука и технология, образование и транспорт. Обе страны также тесно сотрудничают на международных, региональных и субрегиональных форумах, в частности в Организации Объединенных Наций, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и механизмах под руководством АСЕАН, что способствует укреплению репутации и позиций каждой страны в регионе и мире в целом.



В настоящее время Вьетнам является третьим по величине торговым партнером Камбоджи в мире после Китая и США и крупнейшим партнером в АСЕАН: объем двусторонней торговли достиг 8,57 миллиарда долларов США в прошлом году и 4,6 миллиарда долларов США за первые пять месяцев этого года. Ожидается, что в этом году объем торговли достигнет не менее 10 миллиардов долларов США, что позволит достичь цели в 20 миллиардов долларов США, поставленной премьер-министрами двух стран во время визита Хун Манета во Вьетнам в декабре 2023 года.



Что касается инвестиций, Вьетнам реализует 205 действующих проектов в соседней стране с общим зарегистрированным капиталом в 2,94 миллиарда долларов США, занимая первое место в АСЕАН и входя в пятерку крупнейших иностранных инвесторов в Камбодже.



Камбоджа также занимает второе место среди 79 стран и территорий, получающих вьетнамские инвестиции.

Между тем, Камбоджа имеет 35 действующих проектов на сумму около 76 миллионов долларов Вьетнама.



В оформлении юридических документов для лиц вьетнамского происхождения в Камбодже наблюдается прогресс, что облегчает им жизнь и работу в стране.



Приграничные провинции тесно сотрудничают, особенно в области экономики, строительства инфраструктуры, здравоохранения и борьбы с преступностью.



По словам посла Вьетнама в Камбодже Нгуен Хи Танга, визит президента, который состоялся вскоре после вступления То Лама в должность, подтверждает последовательную политику и точку зрения партии и государства Вьетнама, которые придают большое значение консолидации и укреплению отношений с соседними странами, включая Камбоджу.



Заместитель министра иностранных дел Вьетнама До Хунг Вьет выразил уверенность, что визит создаст новые импульсы для более интенсивного и всестороннего развития двусторонних отношений, способствуя развитию сотрудничества в многосторонних рамках.



