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Город Хошимин укрепляет сотрудничество с населенным пунктом Южной Кореи
По ее словам, город Хошимин всегда считает Республику Корея одним из своих самых близких и надежных партнеров.
Республика Корея является четвертым по величине инвестором в городе Хошимин, реализуя 2 196 проектов на сумму 5,5 млрд. долл. США. Около 80 000 жителей и 2 000 предприятий Республики Корея живут и ведут бизнес в южном экономическом центре. Они вносят значительный вклад в развитие города и служат мостом, способствующим сотрудничеству между двумя странами.
Город Хошимин установил дружбу и сотрудничество с восемью населенными пунктами Республики Корея, включая Кёнсан-Пукто. Два города заключили множество эффективных соглашений о сотрудничестве, включая обмен делегациями, взаимную поддержку в борьбе с пандемией COVID-19, культурные обмены и развитие торговли.
Рассказав о направлениях и видении развития города, председатель Народного совета города Хошимина Нгуен Тхи Ле выразила желание, чтобы Совет провинции Кёнсан-Пукто представил и поощрил южнокорейские предприятия и инвесторов воспользоваться возможностью применения Резолюции 98/2023/QH15 Национально собрания Вьетнама, вместе с городом Хошимином нашел возможности для сотрудничества во взаимовыгодных проектах, особенно в таких стратегических областях, как развитие инфраструктуры, инновации, биотехнологии, автоматизация, новые материалы, зеленая экономика, чистая энергия, туризм.
В свою очередь, Пэ Хан Чхоль отметил, что плодотворное развитие двусторонних отношений между двумя странами приносит взаимную пользу народам обеих стран.
По его словам, Кёнсан-Пукто имеет сильные стороны в промышленности, информационных технологиях и высокотехнологичном сельском хозяйстве. Здесь расположено самое большое количество объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в Республике Корея, что делает его излюбленным местом для иностранных туристов. Сильные стороны провинции Кёнсан-Пукто также являются областями, в развитии которых заинтересован город Хошимин, поэтому это создаст очень хорошие возможности для двух населенных пунктов для развития сотрудничества в будущем.