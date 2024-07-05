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Город Хошимин работает над укреплением связей с зарубежными туристическими рынками
Такие результаты были достигнуты благодаря усилиям города по организации различных масштабных туристических мероприятий и укреплению связей с зарубежными туристическими рынками.
В конце июня муниципальный департамент туризма провел рабочую встречу с директором Бюро туризма и путешествий города Тайчунг (Тайвань, Китай) Чен Мей-сиу, чтобы обсудить планы по развитию туристического сотрудничества Вьетнама в целом и города Хошимин в частности с Тайчунгом.
В период с января по май Вьетнам принял 530 000 туристов из Тайваня, из которых около 193 000 посетили город Хошимин, что делает Тайвань пятым по величине международным рынком города.
Также в июне отдел работал с послом Армении во Вьетнаме Суреном Багдасаряном. Вьетнам и Армения - новые туристические рынки друг для друга, и жители обеих сторон до сих пор не имеют достаточной информации о стране друг друга. На встрече муниципальные чиновники заявили, что город будет активно продвигать вьетнамский туризм, организуя мероприятия по продвижению туризма в Армении.
Директор департамента Нгуен Тхи Ань Хоа сообщила, что департамент обратился к посольствам и агентствам по продвижению туризма других стран с просьбой о сотрудничестве в обмене информацией и представлении культуры, народа и туризма Вьетнама и Хошимина жителям других стран и наоборот через каналы связи друг с другом.
Департамент пригласил посольства иностранных государств и агентства по продвижению туризма принять участие в Международной туристической выставке HCMC (ITE HCMC 2024), которая пройдет 5-7 сентября, сказал Нгуен Тхи Ань Хоа, добавив, что в ближайшее время город организует поездку на ферму и пресс-тур по городу.