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НОВОСТИ

Город Хошимин работает над укреплением связей с зарубежными туристическими рынками

Хошимин планирует и дальше укреплять связи с зарубежными туристическими рынками через дипломатическую сеть Вьетнама.
  Центральный почтамт Сайгона, туристическая достопримечательность города. Фото: ВИA  
За первые шесть месяцев этого года город обслужил 2,68 миллиона посетителей, что на 38% больше, чем в прошлом году, и выполнил 44,6% целевого показателя на весь год, а доход от туризма составил 92,6 триллиона донгов (3,63 миллиарда долларов США), что на 14,6% больше, чем в прошлом году.

Такие результаты были достигнуты благодаря усилиям города по организации различных масштабных туристических мероприятий и укреплению связей с зарубежными туристическими рынками.

В конце июня муниципальный департамент туризма провел рабочую встречу с директором Бюро туризма и путешествий города Тайчунг (Тайвань, Китай) Чен Мей-сиу, чтобы обсудить планы по развитию туристического сотрудничества Вьетнама в целом и города Хошимин в частности с Тайчунгом.

В период с января по май Вьетнам принял 530 000 туристов из Тайваня, из которых около 193 000 посетили город Хошимин, что делает Тайвань пятым по величине международным рынком города.

Также в июне отдел работал с послом Армении во Вьетнаме Суреном Багдасаряном. Вьетнам и Армения - новые туристические рынки друг для друга, и жители обеих сторон до сих пор не имеют достаточной информации о стране друг друга. На встрече муниципальные чиновники заявили, что город будет активно продвигать вьетнамский туризм, организуя мероприятия по продвижению туризма в Армении.

Директор департамента Нгуен Тхи Ань Хоа сообщила, что департамент обратился к посольствам и агентствам по продвижению туризма других стран с просьбой о сотрудничестве в обмене информацией и представлении культуры, народа и туризма Вьетнама и Хошимина жителям других стран и наоборот через каналы связи друг с другом.

Департамент пригласил посольства иностранных государств и агентства по продвижению туризма принять участие в Международной туристической выставке HCMC (ITE HCMC 2024), которая пройдет 5-7 сентября, сказал Нгуен Тхи Ань Хоа, добавив, что в ближайшее время город организует поездку на ферму и пресс-тур по городу.

ВИА/ИЖВ

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