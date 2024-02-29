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НОВОСТИ

Город Хошимин работает над облегчением притока иностранного капитала

Власти Хошимина получили новые задания по стимулированию привлечения иностранных инвестиций, а городскому департаменту информации и коммуникаций было поручено предложить меры по привлечению технологических фирм в местный сектор программного обеспечения и полупроводников. Департаменту планирования и инвестиций, в то же время, было поручено присоединиться к реализации мер по привлечению прямого иностранного капитала и выработать рекомендации по выбору критериев для проектов с иностранным финансированием в южном экономическом центре.

Департамент промышленности и торговли предложит политику, способствующую развитию потенциальных вспомогательных отраслей, а Департамент природных ресурсов и окружающей среды предложит способы устранения недостатков в эффективном использовании земельных ресурсов.

Подготовка кадров, рекомендации по налоговой политике, стимулирование торговли и улучшение делового климата также входят в число ключевых задач, поставленных перед соответствующими департаментами, агентствами и подразделениями.

В 2023 году в мегаполис поступит около 5,9 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что почти на 50 % больше, чем в прошлом году.

ИЖВ/ВИА

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