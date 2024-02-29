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Город Хошимин работает над облегчением притока иностранного капитала
Департамент промышленности и торговли предложит политику, способствующую развитию потенциальных вспомогательных отраслей, а Департамент природных ресурсов и окружающей среды предложит способы устранения недостатков в эффективном использовании земельных ресурсов.
Подготовка кадров, рекомендации по налоговой политике, стимулирование торговли и улучшение делового климата также входят в число ключевых задач, поставленных перед соответствующими департаментами, агентствами и подразделениями.
В 2023 году в мегаполис поступит около 5,9 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций, что почти на 50 % больше, чем в прошлом году.