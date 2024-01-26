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Город Хошимин: предотвращение рисков распространения COVID-19 во время Лунного Нового 2024 года
JN.1 является субвариантом Омикрона BA.2.86, классифицированного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как «вариант, вызывающий беспокойство» (VOI).
На пресс-конференции по предоставлению информации о социально-экономической ситуации в городе, организованной отделом пропаганды горкома партии и городским отделом информации и коммуникаций 25 января, врач Ле Хонг Нга, замдиректор Центра по контролю заболеваний города Хошимина (HCDC) сообщила, что количество пациентов с субвариантом JN.1 увеличивается в нескольких странах.
Однако в настоящее время нет доказательств того, что JN.1 представляет повышенный риск для здоровья населения по сравнению с другими циркулирующими в настоящее время вариантами. В целом, симптомы COVID-19, как правило, схожи. Симптомы и тяжесть заболевания COVID-19 во многом зависят от иммунитета и состояния здоровья каждого человека.
Что касается риска распространения COVID-19 во время Лунного Нового года 2024 года, представитель сектора здравоохранения города Хошимин заявил, что увеличение количества поездок и встреч является одним из благоприятных факторов для распространения респираторных заболеваний, в том числе COVID-19. В частности, для людей из групп риска, таких как пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, беременные женщины и т. д., необходимо усилить меры самозащиты.
Чтобы предотвратить эпидемию и защитить здоровье населения, городской департамент здравоохранения поручил Городскому центру контроля заболеваний внимательно следить за развитием COVID-19, включая количество госпитализаций, тяжелых случаев и смертей.
Людям из группы высокого риска с сопутствующими заболеваниями необходимо сосредоточиться на защите, лечении и профилактике неинфекционных заболеваний, таких как гипертония, диабет, хроническая обструктивная болезнь легких. Кроме того, они должны быть полностью вакцинированы вакцинами, включая вакцины против COVID-19 и пневмонии.
Городской департамент здравоохранения рекомендует населению полностью и регулярно соблюдать меры личной гигиены, часто мыть руки чистой водой с мылом, прикрывать рот и нос при кашле и чихании. Чтобы тело также оставалось здоровым, людям необходимо есть безопасную пищу и соблюдать личную гигиену. При появлении симптомов заболевания следует носить маски, ограничивать контакты с людьми из групп риска и обращаться в медицинские учреждения для диагностики, тестирования и лечения.