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Город Кантхо работает над привлечением японских инвестиций
Выступая на мероприятии, заместитель председателя городского Народного комитета Нгуен Ван Хонг сказал, что в Кантхо в настоящее время реализуется шесть проектов с японскими инвестициями на сумму 1,35 млрд. долл. США, благодаря чему Япония занимает первое место в городе по объему зарегистрированного капитала.
За первые четыре месяца этого года стоимость экспорта города в Японию достигла 40,6 млн. долл. США, при этом основными статьями экспорта были морепродукты, одежда, сельскохозяйственная продукция, сталь и стальные изделия, фармацевтика, химикаты и другие товары, а импортный оборот оценивается в 9,8 млн. долл. США, при этом основными товарами были фармацевтическое сырье, ткани, кожа, машины и оборудование.
Нобуюки Мацумото, главный представитель Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO) в Хошимине, сказал, что Кантхо сегодня может похвастаться семью университетами и служит основным центром подготовки человеческих ресурсов в дельте Меконга, что делает его привлекательным для предприятий. Рабочие силы города, особенно в области информационных технологий, пользуются большим спросом благодаря своим навыкам в области цифровой трансформации, автоматизации, умных фабрик, машиностроения и электротехники.
Заместитель генерального консула Японии в Хошимине Огава Мегуми сказала, что несколько японских фирм инвестировали в пищевую промышленность в Кантхо, поскольку город обладает богатыми природными ресурсами в области сельского хозяйства и аквакультуры реки Меконг.
Она выразила надежду, что когда в будущем будет завершено строительство скоростных автомагистралей, транспортировка товаров из Кантхо в Хошимин, крупнейший рынок, станет проще.