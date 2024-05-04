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Глава МИД Вьетнама встретился с лидерами иностранных государств в рамках заседания Совета ОЭСР на уровне министров
Пользуясь случаем, он поблагодарил правительство и народ Перу за предоставление вакцин COVID-19 для Вьетнама, что поможет стране преодолеть пандемию и вскоре открыть свою границу.
Обсуждая меры по укреплению двусторонних отношений в будущем, дипломаты договорились объединить усилия в организации мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений (1994-2024 гг.), расширить обмен делегациями высокого уровня, а также продолжить координацию и поддержку друг друга в рамках ООН, ОЭСР и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Министры договорились работать над успешным проведением недели АТЭС на высоком уровне, запланированной на ноябрь в Перу.
Они также выразили надежду на дальнейшее углубление отношений дружбы и многогранного сотрудничества, в частности, в области политики, дипломатии, торговли и инвестиций, а также на поиск мер по устранению узких мест в экономических связях. Кроме того, они были единодушны в необходимости эффективного использования механизмов сотрудничества, активизации подписания и реализации соглашений о сотрудничестве для практического продвижения многогранных отношений.
В тот же день министр Буй Тхань Шон встретился с министром экономики и финансов Марокко Надией Феттах Алауи, в ходе которой подтвердил, что Вьетнам придает большое значение дружбе и многогранному сотрудничеству с африканской страной в течение последнего времени, особенно в области возобновляемых источников энергии и автомобилестроения. Министр Буй Тхань Шон пригласил марокканского министра посетить Вьетнам с официальным визитом.
Министр Надя Феттах Алауи, в свою очередь, согласилась развивать сотрудничество с Вьетнамом в областях, представляющих интерес для обеих сторон, таких как переработка сельскохозяйственной продукции, возобновляемые источники энергии, туризм, расширение обмена деловыми делегациями, банковское дело и финансы. Министры подчеркнули необходимость развития обмена делегациями на всех уровнях, совместной работы по реализации механизмов двустороннего сотрудничества, а также координации и поддержки друг друга на многосторонних форумах, особенно в рамках ООН и Движения неприсоединения.
Принимая в тот же день министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлича Радмана, министр Буй Тхань Шон заявил, что Вьетнам всегда ценит традиционную дружбу со странами Балкан, а Хорватия является одним из приоритетных партнеров. Он высоко оценил тесное и эффективное сотрудничество между двумя министерствами иностранных дел, включая организацию поездки вице-президента Во Тхи Ань Суан в Хорватию в ноябре 2022 года, а также политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел в марте.
Министр Гордан Грлич Радман выразил надежду на укрепление двусторонних связей, в том числе парламентского сотрудничества, и согласился с рекомендацией министра Буй Тхань Шона создать межправительственный комитет по экономическому сотрудничеству, а также договорился провести переговоры и подписать соглашение об образовании и трудовом сотрудничестве.
Проводя переговоры с заместителем министра иностранных дел Литвы Симонасом Сатунасом 2 мая утром, министр Буй Тхань Шон поблагодарил Литву за поддержку Вьетнама во время переговоров и подписания Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом, а также за то, что она одной из первых в ЕС одобрила Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).
Пользуясь случаем, министр Буй Тхань Шон предложил европейской стране внести свой вклад в признание усилий Вьетнама по полному и строгому выполнению рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) по устойчивому развитию рыболовства, а также призвал ЕК снять "желтую карточку" с вьетнамских морепродуктов и других членов ЕС как можно скорее одобрить EVIPA.
Министр Симонас Сатунас сказал, что он впечатлен социально-экономическими достижениями Вьетнама за последние годы, и согласился рассмотреть возможности создания двусторонних экономических механизмов для укрепления сотрудничества в таких сильных для двух стран областях, как возобновляемые источники энергии, информационные технологии, образование, подготовка человеческих ресурсов, сельское хозяйство, культура и туризм.
Несмотря на активное развитие, традиционные отношения Вьетнама и Литвы не соответствуют своему потенциалу, отметили они, согласовав ряд мер по укреплению сотрудничества в ближайшее время, включая расширение обмена делегациями на всех уровнях, поддержание механизмов политических консультаций, эффективную реализацию сделок о сотрудничестве, заключенных между министерствами иностранных дел двух стран, и поддержку друг друга на многосторонних форумах, таких как ООН, АСЕАН-ЕС и ОЭСР.
Встретившись с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Лаоса Салеумксаем Коммаситом в то же утро, министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам продолжит оказывать помощь Лаосу в выполнении роли председателя АСЕАН в 2024 году, и предложил Лаосу объединить усилия для продвижения связей между ОЭСР и АСЕАН, а также региональной программы ОЭСР по Юго-Восточной Азии.
Заместитель премьер-министр Салеумксай Коммасит рекомендовал Вьетнаму принять участие и внести позитивный вклад во встречу министров иностранных дел АСЕАН в Лаосе, усилить координацию и поддержку друг друга на международных, региональных и субрегиональных форумах, а также объединить усилия с другими государствами-членами для поддержания солидарности, преодоления вызовов и укрепления центральной роли АСЕАН.
Они выразили свою радость в связи с достижениями в области солидарности, дружбы и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом и договорились воплотить в жизнь результаты встречи между премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тьинем и премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, когда последний находился в Ханое для участия в Форуме будущего АСЕАН 22 и 23 апреля.
Они приветствовали надежное и эффективное сотрудничество и тесную координацию между двумя министерствами иностранных дел, проявляющуюся в расширении обмена делегациями, встречах на высоком уровне и важных двусторонних механизмах сотрудничества. Они также договорились продолжать содействовать эффективной реализации своих соглашений о сотрудничестве в 2021-2025 годах и существующих механизмов сотрудничества, особенно отдельных трехсторонних соглашений о сотрудничестве, которые Вьетнам и Лаос имеют с Камбоджей, Австралией и Таиландом./