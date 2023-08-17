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Генсек ЦК КПВ: профилактика и борьба с коррупцией, негативными явлениями не подвергаются никакому давлению
На мероприятии были подведены итоги работы комитета в первом полугодии 2023 года и борьбы с коррупцией и негативными явлениями с начала срока полномочий съезда Партии 13-го созыва, а также определены основные задачи на оставшиеся месяцы и последующий период.
В своем выступлении лидер партии отметил, что в первом полугодии 2023 года и с начала срока полномочий съезда Партии 13-го созыва Центральный руководящий комитет продолжил реформировать свою деятельность, сделав ее более методичной и эффективной. В борьбе с коррупцией и негативными явлениями даны мощные ориентиры, достигнуты комплексные результаты как на центральном, так и на местном уровнях. Это способствует партийному строительству и исправлению, ускорению социально-экономического развития страны, завоеванию поддержки населения и высокой оценки международных организаций.
В оставшиеся месяцы 2023 года и далее он потребовал постоянно держать в поле зрения вопросы профилактики и борьбы с коррупцией и негативными явлениями, заявив, что борьба должна быть решительной, упорной и не поддаваться внешнему давлению.
Он потребовал от ответственных ведомств совершенствовать свой аппарат, повышать квалификацию и потенциал, усилить координацию с местными органами власти в этой области, выработать политику и нормативные акты по раннему и дистанционному предупреждению коррупции и негативных явлений.
В первую очередь члены руководящего комитета должны подавать хороший пример и брать на себя инициативу в борьбе с коррупцией и негативными явлениями, отметил Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг.
На заседании Центральный руководящий комитет потребовал от партийных комитетов, партийных организаций и компетентных ведомств ускорить создание и совершенствование правил борьбы с коррупцией и негативными явлениями, уделив особое внимание правилам контроля власти и борьбы с коррупцией и негативными явлениями в зонах повышенного риска, а также защите осведомителей.
Комитет призвал устранить выявленные пробелы и недостатки в механизмах, политике и законах, завершить внесение изменений в законы о земле, аукционах, кредитных организациях, торговле недвижимостью и другие, связанные с борьбой с коррупцией и негативными явлениями, а также быстро разработать национальную стратегию по предотвращению и борьбе с коррупцией до 2030 года.
Комитет поручил ускорить проверку, расследование, привлечение к ответственности и вынесение приговора по серьезным и сложным делам о коррупции и негативных явлениях, привлекающих внимание общественности.
Партийные комитеты, партийные организации и компетентные органы должны усилить проверку, надзор, инспектирование и аудит в зонах повышенного риска, тщательно разобраться с правонарушениями, совершенными партийными организациями и членами партии, участвующими в делах, находящихся на контроле ЦКРК, и продолжить рассмотрение вопроса об освобождении от должности и перестановке дисциплинарных чиновников в соответствии с указаниями Политбюро, подчеркнул он.
Центральный руководящий комитет потребовал усилить разъяснительную работу с кадрами, членами партии и общественностью, еще более повысить роль Отечественного фронта Вьетнама, его членских организаций, прессы и народа в борьбе.
Он также потребовал от партийных комитетов, партийных организаций и компетентных ведомств продолжать улучшать работу руководящих комитетов провинциального уровня, решительно искоренять мелкую коррупцию и добиваться улучшения борьбы на низовом уровне.