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Генсек ЦК КПВ поздравил Лаос и Камбоджу с Новым годом
В письме, направленном генеральному секретарю ЦК НРПЛ и президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг пожелал партийным и государственным лидерам и народу Лаоса в новом году крепкого здоровья, счастья, мира, процветания, а также новых успехов.
Он написал, что партия, государство и народ Вьетнама хотят поздравить Лаос со значительными достижениями, достигнутыми за последнее время, и твердо верят, что под руководством НРПЛ, управлением правительства и контролем Национального собрания Лаос преодолеет трудности, чтобы продолжать добиваться новых и больших успехов в реформах, правильно выполнять резолюцию 11-го съезда НРПЛ и успешно организовывать съезды всех уровней к 12-му съезду НРПЛ.
Вьетнам поддерживает исполнение Лаосом обязанностей председателя АСЕАН и Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в 2024 году, чтобы помочь поднять авторитет Лаоса в регионе и мире, отметил он.
Генсек ЦК КПВ добавил, что партия, государство и народ Вьетнама чрезвычайно рады тому, что великая дружба и особая солидарность двух стран все больше и больше укрепляются в различных областях, принося ощутимую пользу людям в каждой стране и помогая прочно поддерживать мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.
В своем поздравительном письме, направленном председателю НПК и председателю Сената Камбоджи Хун Сену, генсек ЦК КПВ пожелал Хун Сену, лидерам НПК, государству и народу Камбоджи в новом году крепкого здоровья, счастья, мира, процветания, а также новых успехов.
Генсек ЦК КПВ поздравил Хун Сена с избранием на пост председателя Сената Камбоджи в 2024-2030 годах, выразив уверенность, что Хун Сен прекрасно справится со всеми возложенными на него благородными задачами.
Партия, государство и народ Вьетнама поздравляют Камбоджу с большими и важными достижениями во всех областях за эти годы, заявил он. Он подчеркнул свою уверенность в том, что под мудрым правлением короля Нородома Сиамони, руководством Сената, Национального собрания и управлением правительства Камбоджи, ядром которого является НПК, камбоджийский народ продолжит добиваться новых и огромных успехов в деле обороны, строительства и развития страны. Они успешно реализуют Платформу НПК на период 2023-2028 гг. и успешно организуют выборы в столичный, провинциальный, муниципальный и районный советы.
Партия, государство и народ Вьетнама очень рады развитию вьетнамско-камбоджийских отношений. Вьетнам вместе с Камбоджей будет делать все возможное для защиты, поддержания и укрепления прочных отношений между двумя партиями, государствами и народами, делая их более глубокими, содержательными и эффективными во всех областях для процветания и счастья народов двух стран, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире, говорится в письме.