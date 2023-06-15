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Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг: Силы народной общественной безопасности продвигают роль «образцового передовика» в партийном строительстве и исправлении
Конференция проходила под председательством члена Политбюро, секретаря партийного комитета Силы общественной безопасности, министра общественной безопасности генерала милиции То Лама.
Делегаты на конференции единодушно оценили, что с начала срока полномочий и по настоящее время ЦК партии общественной безопасности успешно выполнил и перевыполнил поставленные цели, задачи, в соответствии с дорожной картой и комплексно по всем направлениям работы. … Защита национальной безопасности, обеспечение общественного порядка и безопасности добились многих особо важных достижений.
Выступая на конференции, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг признал, высоко оценил и поздравил с достижениями и подвигами, достигнутыми Партийным комитетом Силы общественной безопасности, Министерство общественной безопасности, в первой половине срока.
Генеральный секретарь подчеркнул, что Силы Народной общественной безопасности успешно выполнили поставленные политические задачи, подтвердив свою роль и положение, хорошо выполняют стратегическую задачу по защите Отечества, поддержанию политической и социальной стабильности, безопасности, созданию мирной и стабильной обстановки, эффективно служат задаче социально-экономического развития, ради мирного и счастливой жизни народа, способствуют повышению позиций и престижа страны на международной арене.
Генеральный секретарь особо похвалил Партийный комитет Силы общественной безопасности, Министерство общественной безопасности, за образцовое и передовое положение в политической системе при претворении в жизнь Резолюции XIII съезда Партии, в обновлении и реорганизации аппарата и перестройке кадрового контингента, в проведении национальной цифровой трансформации, административной реформы и применении достижений науки и техники для выполнения задач по охране безопасности и порядка и социального управления. Впервые Партийный комитет Силы присоединился к миротворческим силам ООН, направили рабочую делегацию для участия в спасательной и гуманитарной помощи в Турции, помогая турецкому народу в преодолении последствий землетрясения.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг предложил Партийному комитету Силы общественной безопасности, Министерству общественной безопасности, и впредь продвигать основную роль в реализации Резолюции № 12-NQ/TW Политбюро о содействии строительству милицейской силы действительно чистой, сильной, правильной, элитарной и современной, отвечающей требованиям задач в новой обстановке, где сила должна идти в авангарде построения и исправления партийно-политического строя.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил, что Партийный комитет Силы общественной безопасности срочно сосредоточивается на руководстве силами общественной безопасности для уделения больших усилий во второй половине срока, выполняя 8 срочных задач в 2023 году...