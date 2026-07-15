НОВОСТИ
Генсек, Президент То Лам посетил Центр ухода за инвалидами войны Тхуантхань
Генсек, Президент То Лам отметил, что годовщина Дня инвалидов войны и павших воинов является не только поводом вспомнить и выразить благодарность, но и возможностью оценить реализацию политики в отношении лиц, имеющих заслуги перед Родиной. Наряду с заботой о семьях павших воинов, инвалидах войны, больных ветеранах, ветеранах и людях, внесших вклад в дело национального освобождения, объединения страны, защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности, обеспечения мира и развития страны, Партия, Государство и всё общество продолжают прилагать усилия по поиску, сбору останков и установлению личности павших героев, оставшихся в земле-матери Вьетнама, а также военнослужащих, выполнявших благородные интернациональные задачи.
То Лам подчеркнул, что сила страны измеряется не только экономикой, обороной или международным положением, но и тем, насколько она уважает прошлое, заботится о людях, внесших вклад в развитие страны, и сохраняет верность тем, кто пожертвовал собой. Чем более развитой становится страна, тем лучше должны обеспечиваться условия жизни для лиц, имеющих заслуги перед Родиной, и их семей. Это является политической ответственностью, национальной моральной традицией и мерой гуманности государственного строя.
Признательность должна проявляться в полноценных политиках и их своевременной реализации; в безопасных домах, подходящих схемах лечения, своевременной экстренной медицинской помощи; в возможностях получения образования и работы для детей и внуков лиц, имеющих заслуги перед Родиной; в уважительном отношении, внимательном выслушивании и ответственном решении вопросов каждым государственным служащим.
Исходя из этого, он предложил Министерству внутренних дел и местным органам власти продолжать пересмотр и полное, своевременное решение вопросов, связанных с политикой в отношении лиц, имеющих заслуги перед Родиной, и их родственников; не допускать, чтобы эти люди были вынуждены ждать или неоднократно обращаться в государственные учреждения; не позволять, чтобы правильная политика задерживалась из-за административных процедур, отсутствия координации, ухода от ответственности или недостатка самоотверженности.
Что касается Центра ухода за инвалидами войны Тхуан-тхань, Генсек, Президент То Лам поручил Министерству внутренних дел возглавить работу совместно с Министерством здравоохранения, провинцией Бакнинь и соответствующими органами по пересмотру организационной модели, материальной базы, кадровых ресурсов и качества ухода. Необходимо определить это учреждение как специализированный объект, требующий инвестиций в долгосрочный уход, гериатрию, реабилитацию и паллиативную помощь; уделить приоритетное внимание жилым помещениям, медицинскому пункту, системе экстренной помощи, оборудованию для восстановления функций организма и условиям доступа для людей, использующих инвалидные коляски.
Каждый инвалид войны и больной ветеран должен иметь медицинскую документацию с непрерывным наблюдением за состоянием здоровья и индивидуальный план ухода, соответствующий характеру травм, хронических заболеваний и возрасту. Центр должен обеспечить эффективное взаимодействие с вышестоящими больницами для проведения специализированных обследований, консультаций, оказания экстренной помощи и своевременного направления пациентов на лечение. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы административные процедуры задерживали лечение. Особое внимание необходимо уделять персоналу, непосредственно осуществляющему уход; нормы численности работников, обучение, привлечение кадров, система оплаты и условия труда должны соответствовать специфике учреждения.
Провинция Бакнинь должна активно оказывать поддержку в вопросах медицинского обслуживания, инфраструктуры, условий проживания и своевременно решать проблемы, входящие в её компетенцию.
То Лам выразил пожелание, чтобы инвалиды войны и больные ветераны продолжали заботиться о своём здоровье, сохраняли оптимизм, оставались духовной опорой и ярким примером для своих детей, внуков и будущих поколений.
По этому случаю Генсек, Президент То Лам вместе с представителями руководства центральных органов, министерств, ведомств и провинции Бакнинь вручил подарки инвалидам войны и больным ветеранам, находящимся на лечении и уходе в Центре, а также коллективу руководителей, сотрудников и работников Центра ухода за инвалидами войны Тхуантхань.