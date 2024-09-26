Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с представителями американских энергетических и технологических гигантов

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам (справа) и старший вице-президент по глобальному бизнесу и правительственным вопросам компании SpaceX Тим Хьюз на встрече в Нью-Йорке 25 сентября. Фото: ВИA

Встречаясь с исполнительным вице-президентом корпорации AES Хуаном Игнасио Рубиоло, высший руководитель высоко оценил эффективную работу корпорации во Вьетнаме.Подтвердив, что Вьетнам всегда поддерживает иностранных инвесторов, особенно в сфере перехода на чистую энергию, он предложил AES продолжать тесную координацию с вьетнамскими партнерами по проектам для обеспечения соответствия законодательным нормам.Вьетнам ищет решения, чтобы сбалансировать свою торговлю с США, сказал он, добавив, что страна, таким образом, поддерживает импорт сжиженного нефтяного газа. Лидер Вьетнама также предложил AES сохранить план реализации проекта на будущее, когда его проект будет включен в план развития электроэнергетики страны.Партия, государство и народ Вьетнама намерены создать благоприятные условия для эффективной работы американских инвесторов в целом и AES в частности в стране, пообещал он.В ответ Рубиоло подтвердил, что компания AES, которая работает во Вьетнаме уже более 15 лет, намерена вести долгосрочный бизнес в этой стране Юго-Восточной Азии и оказывать ей содействие в энергетическом переходе и зеленой экономике.AES хочет координировать свои действия с местными компаниями, такими как PV Gas и Вьетнамская электроэнергетическая корпорация (EVN), чтобы максимально увеличить поставки экологически чистой энергии для обслуживания промышленных проектов Вьетнама, а также улучшить и обеспечить надежность энергоснабжения страны, сказал он, пообещав дальнейшие инвестиции, чтобы помочь повысить уровень жизни в стране.На приеме в честь Тима Хьюза, старшего вице-президента по глобальным деловым и правительственным вопросам американского поставщика космических аппаратов, услуг по запуску спутников и спутниковой связи SpaceX, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам выразил надежду, что группа поможет Вьетнаму своевременно и эффективно реагировать на стихийные бедствия.Подчеркнув, что Вьетнам рассматривает цифровую трансформацию как важную движущую силу новой эпохи, То Лам высоко оценили инвестиционное предложение группы во Вьетнаме и выразили надежду, что это станет шагом вперед в развитии сотрудничества между двумя сторонами.Правительство Вьетнама рассматривает инвестиционное предложение, сказал он, попросив SpaceX тесно координировать свои действия с соответствующими вьетнамскими ведомствами и партнерами для завершения инвестиционных процедур.Хьюз высоко оценивает потенциал Вьетнама для реализации плана SpaceX по созданию спутникового интернета и сообщил, что группа намерена вложить в страну 15 миллиардов долларов США в ближайшем будущем.Выразив свою поддержку политике Вьетнама по предоставлению универсальных интернет-услуг, Хьюз подтвердил свое желание поддержать страну в ее реализации и призвал правительство Вьетнама оказать поддержку, а также координировать работу вьетнамских министерств и ведомств в этом направлении.Принимая Нейта Франклина, основателя и председателя Pacifico Energy Group, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам высоко оценил вклад и успешную инвестиционную и деловую деятельность группы в мире и во Вьетнаме за последнее время, а также ее новый инвестиционный план по проектам энергетического перехода во Вьетнаме в ближайшем будущем.Подчеркнув, что Вьетнам является ответственной страной в области охраны окружающей среды, стремится к достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году и содействует энергетическому переходу, он призвал группу ускорить реализацию текущих проектов и выразил надежду, что она будет развивать больше проектов во Вьетнаме.Он подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама привержены созданию благоприятных условий, в соответствии с законом, для американских инвесторов в целом и Pacifico в частности, чтобы инвестировать и вести бизнес в стране эффективно и устойчиво.В свою очередь, Франклин отметил, что группа присутствует во Вьетнаме с 2017 года и гордится тем, что стала первой компанией, реализующей во Вьетнаме проекты в области возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергетика.Подчеркнув географические и топографические преимущества Вьетнама для развития экологически чистой энергетики, он пообещал продолжить разработку проектов в стране, чтобы обеспечить ее энергоснабжение для экономического развития.На приеме в честь Карана Бхатиа, вице-президента по связям с правительством и общественной политике Google, генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам подчеркнул, что постоянное расширение деятельности Google и ее партнеров во Вьетнаме отражает растущее значение этой страны как для консолидации цепочки поставок, так и для развития рынка продукции группы.Пообещав благоприятные условия для работы американских компаний во Вьетнаме, он призвал Google продолжать направлять своих поставщиков на расширение инвестиций и деловой активности в стране, а также помогать местным компаниям повышать свой потенциал и присоединяться к цепочке поставок.Он высоко оценил предложение Google о сотрудничестве в области подготовки кадров для искусственного интеллекта и попросил компанию сотрудничать с Национальным инновационным центром Вьетнама, агентствами, институтами и школами страны для реализации конкретных и плодотворных проектов, которые принесут практическую пользу обеим сторонам.Вьетнамский лидер также высоко оценил предложение группы о сотрудничестве в области кибербезопасности, которая является особенно важной сферой, поскольку четвертая промышленная революция оказывает сильное влияние на все аспекты экономики.Бхатиа подтвердил приверженность Google партнерству с Вьетнамом. Он сообщил, что в этом году компания открыла новый офис в городе Хошимин, а ее предприятия по производству мобильных телефонов и комплектующих во Вьетнаме работают эффективно.Он выразил надежду на сотрудничество с этой страной в области развития искусственного интеллекта - сферы, в которой Google может быть очень полезен Вьетнаму.