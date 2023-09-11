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Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел переговоры с президентом США Джо Байденом
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг тепло приветствовал и высоко оценил визит президента Джо Байдена во Вьетнам по случаю 10-й годовщины установления всеобъемлющего партнерства между двумя странами. Визит имеет особое значение, это повод для лидеров двух стран обсудить свои отношения и международные проблемы на благо народов двух стран, внести вклад в мир, сотрудничество и устойчивое развитие в регионе и во всем мире.
Генеральный секретарь ЦК КПВ поделился хорошими воспоминаниями о сердечном разговоре с Джо Байденом, когда он посетил Соединенные Штаты в июле 2015 года, высоко оценил обмен мнениями между двумя лидерами за прошедшее время и поблагодарил президента Джо Байдена в июне за отправку письма с приглашением генеральному секретарю ЦК КПВ посетить Соединенные Штаты в ближайшем будущем.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг рассказал о достижениях Вьетнама, достигнутых за почти 40 лет всесторонних обновлений, направленных на цель «богатый народ, сильная страна, демократия, справедливость, цивилизация» в основных направлениях экономического развития, осуществления прогресса и социальной справедливости, содействия построению социалистического правового государства, а также проактивной и активной интеграции в международное сообщество.
Он поздравил с важными экономическими и социальными достижениями Соединенных Штатов под руководством президента Джо Байдена и вкладом Соединенных Штатов в развитие глобального сотрудничества в решении таких серьезных проблем, как здравоохранение, охрана окружающей среды, реагирование на изменение климата и продовольственная безопасность.
По его словам, последовательной внешней политикой Вьетнама являются независимость, самостоятельность, мир, дружба, сотрудничество и развитие, диверсификация, многосторонность международных отношений; инициативная и активная международная интеграция на всеобъемлющей и глубокой основе; Вьетнам является надежным другом, партнером и активным, ответственным членом международного сообщества. А также реализует оборонную политику «четыре нет».
Что касается сложных ситуаций и международных конфликтов, Вьетнам выразил желание, чтобы стороны вели диалог и разрешали их мирным путем на основе уважения основополагающих принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
Вьетнам высоко оценил позицию США в поддержку позиций Вьетнама и АСЕАН по вопросу Восточного моря. Он попросил Соединенные Штаты продолжать поддерживать и активно способствовать миру, безопасности, сотрудничеству, обеспечению свободы судоходства, авиации и законных интересов государств в Восточном море, не применять силу и не угрожать ее применением, никаких действий, противоречащих международному праву, осложняющих ситуацию, разрешая споры мирным путем, осуществляя DOC и скорейшее подписание эффективного COC в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг напомнил, что Вьетнам сотрудничал с Соединенными Штатами против фашизма во время Второй мировой войны. Президент Хо Ши Мин процитировал часть Декларации независимости США в преамбуле к Декларации независимости Вьетнама, направив письмо правительству США с предложением установить полноценные связи с Соединенными Штатами.
Однако отношения между двумя странами пережили много взлетов и падений, особенно самую продолжительную и ожесточенную войну в двадцатом веке сразу после Второй мировой войны. Вьетнаму приятно видеть, что с тех пор, две страны нормализовали отношения в 1995 году, особенно после установления всеобъемлющего партнерства в 2013 году, отношения развивались глубоко, содержательно и эффективно.
Исходя из вышесказанных важных соображений, в интересах народов двух стран и стремления укреплять сотрудничество для достижения целей мира, сотрудничества и устойчивого развития в новом контексте, Вьетнам приветствует установление отношений между двумя странами на новом уровне в качестве всеобъемлющего стратегического партнера во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и президент Джо Байден согласились с тем, что реальность прошлого показывает, что ведущими факторами развития вьетнамско-американских отношений являются полное уважение основополагающих принципов, на которые ориентированы отношения двух стран, включая уважение Устава Организации Объединенных Наций, международного права и политических институтов, независимости, суверенитета, территориальной целостность друг друга.
Он подчеркнул важность взаимопонимания, учета обстоятельств друг друга, уважение законных интересов обеих сторон и не вмешивательства во внутренние дела друг друга, что всегда имеет важное значение.
Генеральный секретарь партии высоко оценил содержание соглашения между лидерами двух стран о совместной декларации о повышении вьетнамско–американских отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития, а также сотрудничество в таких областях, как наука и технологии.
Президент Джо Байден выразил свою радость в связи с визитом во Вьетнам, поблагодарив за уважительный прием, оказанный ему и делегации, а также радость по поводу встречи с Генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом. Президент Джо Байден подчеркнул, что визит имеет историческое значение не только для двусторонних отношений, но и для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира, изложив точку зрения США о защите открытого, стабильного, безопасного, взаимосвязанного и процветающего региона.
Президент Джо Байден подчеркнул важность роли и положения Вьетнама в регионе, высоко оценив позитивную роль Вьетнама во многих региональных и глобальных вопросах, включая реагирование на изменение климата. Он подтвердил свою поддержку центральной роли АСЕАН и свое желание сотрудничать с Вьетнамом, чтобы способствовать солидарности и процветанию АСЕАН.
Президент Байден подчеркнул, что Восточное море важно для процветания, международной стабильности и подтверждает позицию Соединенных Штатов по Восточному морю. Он также отметил, что Соединенные Штаты высоко оценивают цели рамок Индо-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Президент Байден выразил свою поддержку развитию Вьетнама, включая экономическое и научно-технологическое сотрудничество на новом этапе, развитие электронной промышленности, реагирование на изменение климата, а также развитие экологически чистой энергетики. Он высоко оценил, что две страны повысили свои отношения до всеобъемлющего стратегического партнерства, которое приносит пользу обеим сторонам и общим международным интересам.
Переход двух стран к всеобъемлющему стратегическому партнерству, которое приносит пользу обеим странам и отвечает общим международным интересам.
Лидеры двух стран согласились, что переговоры прошли в атмосфере дружбы, равенства, понимания, взаимного уважения, широкого и всестороннего обмена и достигли хороших результатов. Важные итоги переговоров и визит президента Байдена внесут позитивный вклад в развитие двусторонних отношений в новый период на благо народов двух стран, во имя мира, стабильности и устойчивого развития.
После переговоров Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и президент Джо Байден выступили перед вьетнамской, американской и международной прессой.