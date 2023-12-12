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Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин начинает государственный визит во Вьетнам

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с супругой прибыли в Ханой в полдень 12 декабря, начав свой двухдневный государственный визит во Вьетнам.
  Член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь (на первом плане справа) встречает Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу в международном аэропорту Нойбай. Фото: ВИA  
Визит проходит по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга и его супруги, а также Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга и его супруги.

Член Политбюро, Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретил Генерального секретаря партии, Председателя КНР Си Цзиньпина и китайскую делегацию высокого уровня в международном аэропорту Нойбай.

Это третий визит Си Цзиньпина во Вьетнам в качестве Генерального секретаря, Председателя КНР. Это взаимный визит, последовавший за визитом Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в Китай в прошлом году.

Визит имеет важное значение для отношений между двумя партиями и государствами, подтверждая, что обе страны придают большое значение и высший приоритет укреплению вьетнамско-китайских отношений, чтобы они развивались прочно, стабильно и устойчиво на благо обеих стран. Это происходит в контексте того, что вьетнамско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство развивается позитивно во всех областях.

ВИА/ИЖВ

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