Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин начинает государственный визит во Вьетнам

Член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь (на первом плане справа) встречает Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу в международном аэропорту Нойбай. Фото: ВИA