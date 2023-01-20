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Генеральный секретарь поздравил с Лунным Новым годом действующих и бывших руководителей Партии и государства
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг заявил, что страна только что прошла 2022 год со многими важными, интересными и насыщенными событиями. Экономика выросла более чем на 8%, что значительно выше плана в 6-6,5%, доходы бюджета увеличились более чем на 14%... Макроэкономика в основном была стабильной, основные балансы экономики были устойчивыми, в целом гарантированы; финансово-денежный рынок оставался в основном стабильным. Все основные отрасли и области экономики восстановились и добились значительного прогресса. Культура и общество добились успехов; гарантировано социальное обеспечение; о жизни людей заботятся и заметно улучшают; активно внедрялись меры по сокращению бедности, реализации льготной политики для людей с услугами перед страной и охране здоровья населения.
Работа по построению и исправлению Партии и политической системы, предотвращению и борьбе с коррупцией и негативом продолжала продвигаться с очень позитивными изменениями, достигнув многих выдающихся и впечатляющих результатов. Укрепляются общественно-политическая стабильность, национальная оборона и безопасность, сохраняется национальный суверенитет. Внешние дела и международная интеграция продолжали расширяться и углубляться эффективным образом, что считалось ярким пятном в прошлом году.
В частности, Политбюро приняло 6 тематических постановлений по развитию 6 ключевых регионов и сразу после этого провело национальную конференцию, чтобы досконально вникнуть в основное содержание этих постановлений, создать синтез сил, новую позицию и силу для дальнейшего развития страны.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг выразил благодарность и наилучшие пожелания офицерам и солдатам, которые защищают священную территорию страны, моря и острова, мир народа, напомнил о благодарности героям, раненым и больным воинам, международным организациям, близким и далеким друзьям за сотрудничество, помощь и поддержку делу вьетнамского народа по строительству и защите Отечества.
Нгуен Фу Чонг предложил всей Партии, всему народу и всей армии укреплять сплоченность в целях выполнения в ближайшее время направлений и задач, объединиться, продвигать патриотизм, храбрость и мудрость Вьетнама, культурные традиции нации; стремиться преодолеть все трудности и вызовы, превратить благоприятные возможности в реальность; чтобы страна была все более и более процветающей, счастливой.
Наступает новая весна, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг пожелал революционному делу вьетнамского народа новых и больших побед в 2023 году, более быстрого и устойчивого развития, чем в 2022 году, выразив желание, чтобы Партия и политическая система были более зрелыми, чистыми и всесторонне сильными, а страна - благополучной, народ – процветающим и счастливым.