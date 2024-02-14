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Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг воскурил благовония в императорской цитадели Тханглонг
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и официальные лица воскурили благовония королям и предкам по случаю Лунного Нового года, рассказали о достижениях национального развития и помолились о мире в стране, а также о богатстве и счастье народа.
В беседе с сотрудниками памятника генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сказал, что императорская цитадель Тханглонг воплощает в себе квинтэссенцию национальной культуры, а также является свидетелем того, как сменявшие друг друга феодальные династии строили и защищали страну, что внесло свой вклад в многовековую историю и культуру Вьетнама.
Он попросил их проявить высочайшее чувство ответственности и помочь в сохранении и продвижении исторических и культурных ценностей центрального сектора цитадели, который был признан ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия.
Дворец Киньтхиен был построен в 1428 году при династии Ле (1428 – 1789 гг.) на месте дворца Каннгуен династии Ли (1009 – 1225 гг.) и дворца Тхиенан династий Ли и Чан (1226 – 1400 гг.).