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Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг воскурил благовония в императорской цитадели Тханглонг

13 февраля в Ханое генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг отдал дань уважения королям и предкам, которые внесли огромный вклад в развитие страны, во дворце Киньтхиен, являющемся частью императорской цитадели Тханглонг.
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг (на переднем плане в центре) и другие официальные лица возжигают благовония во дворце Киньтхиен в императорской цитадели Тханглонг 13 февраля. Фото: ВИA  
Его сопровождали член Политбюро и секретарь Ханойского партийного комитета Динь Тьен Зунг, секретарь Центрального комитета партии и заведующий канцелярией ЦК партии Ле Минь Хынг, а также другие официальные лица партии и Ханоя.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и официальные лица воскурили благовония королям и предкам по случаю Лунного Нового года, рассказали о достижениях национального развития и помолились о мире в стране, а также о богатстве и счастье народа.

В беседе с сотрудниками памятника генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сказал, что императорская цитадель Тханглонг воплощает в себе квинтэссенцию национальной культуры, а также является свидетелем того, как сменявшие друг друга феодальные династии строили и защищали страну, что внесло свой вклад в многовековую историю и культуру Вьетнама.

Он попросил их проявить высочайшее чувство ответственности и помочь в сохранении и продвижении исторических и культурных ценностей центрального сектора цитадели, который был признан ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия.

Дворец Киньтхиен был построен в 1428 году при династии Ле (1428 – 1789 гг.) на месте дворца Каннгуен династии Ли (1009 – 1225 гг.) и дворца Тхиенан династий Ли и Чан (1226 – 1400 гг.).

ИЖВ/ВИА

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