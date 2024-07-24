Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг внес большой вклад в развитие особых отношений между Лаосом и Вьетнамом.

Посол Лаоса во Вьетнаме Кхампхао Эрнтхавань. Фото: ВИA



В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству (ВИА), дипломат выразила глубокие соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря. Ниже приводится русский перевод интервью ВИА



Корреспондент: Как вы оцениваете роль и вклад генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в национальное строительство и развитие, особенно в партийное строительство и исправление, а также в борьбу с коррупцией и другими негативными явлениями?



Посол Кхампхао Эрнтхавань: Прежде всего, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Партия, государство и народ Лаоса потеряли очень близкого товарища. В память о генеральном секретаре партия и правительство Лаоса 22 июля приняли решение о национальном трауре: 25-26 июля в Лаосе и его посольствах и дипломатических представительствах за рубежом будет объявлен приспустить флаги и приостановить все развлекательные мероприятия.



Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - образцовый представитель партии и государства Вьетнам, лидер, пользующийся доверием и любовью народа. Он также являлся очень близким другом партии, государства и народа Лаоса. Посол Лаоса во Вьетнаме Кхампхао Эрнтхавань подтвердила, что генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг - это лидер, который обладал великой личностью и был образцовым деятелем. Он внес большой вклад в развитие особых отношений между Лаосом и Вьетнамом.В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству (ВИА), дипломат выразила глубокие соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря. Ниже приводится русский перевод интервью ВИАКорреспондент: Как вы оцениваете роль и вклад генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в национальное строительство и развитие, особенно в партийное строительство и исправление, а также в борьбу с коррупцией и другими негативными явлениями?Посол Кхампхао Эрнтхавань: Прежде всего, я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Партия, государство и народ Лаоса потеряли очень близкого товарища. В память о генеральном секретаре партия и правительство Лаоса 22 июля приняли решение о национальном трауре: 25-26 июля в Лаосе и его посольствах и дипломатических представительствах за рубежом будет объявлен приспустить флаги и приостановить все развлекательные мероприятия.Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - образцовый представитель партии и государства Вьетнам, лидер, пользующийся доверием и любовью народа. Он также являлся очень близким другом партии, государства и народа Лаоса.

В контексте различных сложных проблем в мировой ситуации, вместе с другими лидерами, генеральный секретарь дал множество глубоких указаний, которые привели Коммунистическую партию Вьетнама (КПВ) к выработке разумной политики, помогая стране преодолеть все препятствия.



В частности, в деле национального обновления он оставил много следов в идеологической работе партии, способствуя разработке политики и руководящих принципов на стратегическом уровне, созданию и совершенствованию теории политики обновления партии, помогая Вьетнаму добиться больших и исторически значимых достижений.



Вьетнам добился больших успехов, заняв передовые позиции в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в мире в целом. В настоящее время он является одной из ведущих стран по экономическому развитию в АСЕАН. Это произошло благодаря руководству КПВ во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом.



Примечательно, что многие идеалы, взгляды и руководящие принципы в области предотвращения и борьбы с коррупцией и негативными явлениями, инициированные и направляемые Генеральным секретарем, доказали свою эффективность и подтвердились на практике, принесли много ценных уроков и опыта, как теоретического, так и практического.



Корреспондент: Как вы оцениваете теоретический и практический вклад лидера партии в «бамбуковую дипломатию» Вьетнама?



Посол Кхампхао Эрнтхавань: Политика «бамбуковой дипломатии» генерального секретаря Нгуен Фу Чонга - это очень важный аспект, который помогает Вьетнаму стабильно развиваться и прогрессировать.

Дипломатические достижения, которых страна добилась за последние годы, - это совместные усилия всей партии, народа и армии, а непосредственное и всеобъемлющее руководство партии во главе с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом является самым важным и решающим фактором.



Учитывая сложную ситуацию в мире, Вьетнам успешно реализует свою внешнюю политику, продолжая развивать хорошие отношения со всеми странами. В частности, недавно он принял лидеров держав, продемонстрировав тем самым самобытность «бамбуковой дипломатии».



Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и другие лидеры КПВ проводят очень гибкую внешнюю политику, помогая Вьетнаму преодолевать трудности, расширять внешние связи и устанавливать стратегические отношения со многими странами, тем самым стабильно развиваясь в новый период. В частности, благодаря такому сотрудничеству и увеличению иностранных инвестиций Вьетнам повышает уровень жизни населения и поддерживает стабильный рост.

Под руководством КПВ, проводящей продуманную внешнюю политику и придерживающейся соответствующих принципов, Вьетнам завоевал восхищение международного сообщества.



Корреспондент: Как вы оцениваете роль генерального секретаря партии в продвижении великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом?



Посол Кхампхао Эрнтхавань: Товарищ Нгуен Фу Чонг унаследовал традиции президента Хо Ши Мина, который вместе с президентом Кайсоне Фомвихане и президентом Супханувонгом заложил прочный фундамент лаоско-вьетнамских отношений, чтобы продолжать развивать особые отношения и всестороннее сотрудничество между двумя странами.



За прошедшее время он внес важный вклад в укрепление и развитие великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя партиями, двумя государствами и народами Лаоса и Вьетнама.

Генеральный секретарь подтвердил, что отношения между Вьетнамом и Лаосом всегда играют особо важную роль и являются одним из главных приоритетов во внешней политике Вьетнама.

За время своего пребывания в должности он совершил три официальных дружественных визита в Лаос в 2011, 2016 и 2019 годах.



Визит в Лаос в ноябре 2016 года стал первым зарубежным визитом после того, как он был переизбран на пост генерального секретаря на 12-м Национальном съезде Коммунистической партии Вьетнама, состоявшемся в январе 2016 года.

Тот факт, что генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг решил посетить Лаос во время своей первой зарубежной поездки, показывает, что партия, правительство и народ Вьетнама всегда высоко ценят отношения между двумя странами, и подтверждает яркое проявление особой дружбы между Лаосом и Вьетнамом, отношений, которые выдержали испытание временем и были построены кровью многих людей, революционных солдат двух стран.



В частности, во время своего официального дружественного визита в Лаос в ноябре 2016 года генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг от имени партии, государства и народа Вьетнама подарил партии, государству и народу Лаоса здание Национального собрания. Здание Национального собрания Лаоса демонстрирует особую солидарность, образцовую, верную и чистую дружбу между двумя странами и двумя народами.



В качестве главы Коммунистической партии Вьетнама генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг всегда подтверждал последовательную политику Вьетнама в отношениях с Лаосом, сосредоточившись на консолидации и укреплении особой солидарности, тесного доверия и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом на новом этапе развития каждой партии и каждой страны. Он также подтвердил решительную и всестороннюю поддержку Вьетнамом дела реформ и национальной обороны и строительства в Лаосе.



Товарищ Нгуен Фу Чонг посетил провинцию Аттапеу, где призвал вьетнамские предприятия, инвестирующие в эту местность, помочь ускорить экономическое развитие и способствовать новому сельскому строительству.

Можно утверждать, что товарищ Нгуен Фу Чонг внес большой вклад в развитие особых отношений между Лаосом и Вьетнамом.



Корреспондент: Что вас больше всего впечатляет в Генеральном секретаре партии?



Посол Кхампхао Эрнтхаванх: Генеральный секретарь навсегда останется в памяти как человек с великой, образцовой, но чрезвычайно простой личностью. Внимание Генерального секретаря и ценный обмен опытом сильно укрепили солидарность и доверие народа к партии и государству.



Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - благородный лидер, которому народ всегда доверяет и которым гордится, и пример, которому всегда следуют и у которого учатся партийные, государственные кадры и народ.



Больше всего мне запомнилась встреча с генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом по случаю встречи двух политбюро Народно-революционной партии Лаоса и Коммунистической партии Вьетнама 26 февраля 2024 года. Я присутствовала и фотографировалась в группе с высокопоставленными делегациями двух стран, включая генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и генерального секретаря Тхонглуна Сисулита. Этот снимок навсегда останется для меня самым незабываемым и важным воспоминанием.



