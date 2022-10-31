Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем, Председателем Си Цзиньпином

От имени Партии, государства, правительства и народа Китая Си Цзиньпин тепло приветствовал Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и высокопоставленную вьетнамскую делегацию с официальным визитом в Китае, заявил, что визит имеет особое значение для двух стран и вьетнамско-китайских отношений. Он подчеркнул, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг был первым лидером, которого Китай встретил после 20-го Всекитайского съезда КПК, и то что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг впервые посетил Китай после XIII съезда КПВ показало уважение к отношениям между двумя Партиями и странами.



Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг искренне поблагодарил Генерального секретаря, Председателя Си Цзиньпина, руководителей и народ Китая за уважительный, сердечный и дружественный прием, поздравил с успехом XX съезда КПК, поздравил Си Цзиньпина с третьим избранием генеральным секретарем ЦК КПК 20-го созыва, что сделало его «руководящим ядром» Центрального комитета и всей КПК. Он также отметил, что 20-й съезд КПК является важным событием, открывающим новый путь к построению социалистической модернизированной страны Китая к 2035 году на пути к реализации цели «второго столетия».



Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, Вьетнам придерживается внешней политики независимости, уверенности в своих силах, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонних отношений, соединяет силу великого национального единства с силой эпохи, инициативно и активно интегрируется в мир, в котором страна является другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества.



Генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин тепло поздравил Вьетнам с достижениями последних лет, особенно с выполнением резолюции 13-го съезда КПВ. Си Цзиньпин выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамский народ обязательно успешно реализует поставленные задачи, скоро превратит Вьетнам в промышленно развитую страну в направлении модернизации, успешно реализует цель «богатый народ, сильная страна, демократия, справедливость и цивилизация». Генеральный секретарь, председатель Си Цзиньпин подтвердил свое желание и готовность прилагать усилия вместе с Партией, государством и народом Вьетнама, чтобы продолжать постоянно укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами, развивать стратегическое сотрудничество здоровым и стабильным образом под девизом «дружественное соседство, всестороннее сотрудничество, долгосрочная стабильность, взгляд в будущее» и духом «хорошие соседа, хорошие друзья, хорошие товарищи, хорошие партнеры», поднимая двухсторонние отношения на новую высоту.

Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: Чи Зунг/ВИА

Два генеральных секретаря выразили свое восхищение тенденцией здорового развития и высоко оценили позитивное развитие отношений между двумя Партиями и странами за последнее время. В сложных условиях пандемии COVID-19 с начала 2020 года генеральные секретаря двух Партий провели 4 телефонных переговоров и много раз обменивались письмами и телеграммами по случаю важных политических событиях стран. Эффективно и предметно развивается сотрудничество между ведомствами и отделами Партии, правительства, Национального собрания, Отечественного фронта, секторами обороны и общественной безопасности. Ярким пятном в отношениях между двумя странами является экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество. Вьетнам постоянно является крупнейшим торговым партнером Китая в АСЕАН, и на торговлю между Вьетнамом и Китаем приходится четверть всего товарооборота между Китаем и АСЕАН, шестым торговым партнером Китая в мире.

Генсек ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПК, Председателем КНР Си Цзиньпином. Фото: Чи Зунг/ВИА

На переговорах стороны договорились продолжать поддерживать регулярные обмены и контакты на высоком уровне, оперативно консультироваться и решать возникающие вопросы в двусторонних отношениях, поддерживать дружественную обстановку и здоровый и стабильный импульс развития вьетнамско-китайских отношений. Оба лидера подчеркнули важность укрепления и продвижения стратегической ориентационной роли партийного канала, углубления сотрудничества и теоретического обмена между двумя Партиями, эффективной реализации Плана сотрудничества между двумя Партиями на период 2021-2025 гг.; активизировать обмен опытом партийного строительства, построения политической системы, кадровой работы, борьбы с коррупцией, а также опытом защиты идеологической основы Партии.



В ходе переговоров два генеральных секретаря также подробно обсудили области предметного сотрудничества, согласившись с необходимостью повышения эффективности сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций, создавая прочную основу для развития двусторонних отношений. Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что Вьетнам придает особое значение китайскому рынку, желая увеличить экспорт в Китай товаров, создавая благоприятные условия для сотрудничества в области грузовых перевозок, автомобильного и железнодорожного транспорта. Вьетнам приветствует и готов создать благоприятные условия для крупных высокотехнологичных предприятий Китая для расширения инвестиций во Вьетнаме.



Си Цзиньпин подтвердил, что Китай приложит усилия для поддержания темпов развития китайско-вьетнамских торговых отношений во все более сбалансированном направлении, создания благоприятных условий для экспорта Вьетнамом сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции на китайский рынок в ближайшее время. Стороны приложат усилия для решения нерешенных вопросов в двусторонних отношениях, укрепления сотрудничества в области производственных мощностей, а также активно продвинут соединение рамок «Два коридора, одного пояса» с инициативой «Пояс и путь» на основе соответствия потребностям, интересам и стратегиям устойчивого развития каждой стороны. Китайская сторона обязуется предоставить Вьетнаму не менее 1.000 государственных стипендий и подготовить для Вьетнама не менее 1.000 учителей китайского языка.



Два генеральных секретаря подробно обменялись мнениями по многим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Два генсека предложили каждой стороне продолжать создавать условия для поездок жителей двух стран, в ближайшее время восстановить коммерческие авиарейсы, сотрудничать в сфере туризма и торговли, продолжать создавать благоприятные условия расширения обменов и сотрудничества между населенными пунктами, особенно пограничными.



Что касается пограничных и территориальных вопросов, обе стороны договорились усилить эффективное управление линией границы в соответствии с документами и соглашениями, подписанными между двумя сторонами, способствовать скорейшему запуску пилотного проекта сотрудничества в области туризма в районе водопада Банжок Вьетнама (в Китае – Детиан - Баньюэ).



Что касается вопроса о море, два генсека поделились, что это существующая проблема в двухсторонних отношениях, и что поддержание мира и стабильности на море очень важно для развития обеих партий, стран. Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг предложил обеим сторонам придерживаться общей осведомленности на высоком уровне, уважать законные интересы друг друга и разрешать споры и разногласия мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций 1982 года по морскому праву (ЮНКЛОС), активно использовать переговорные механизмы на море, способствовать делимитации границ и обсуждать вопросы сотрудничества в целях развития, полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC), стремиться разработать содержательный и эффективный Кодекс поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом, включая UNCLOS 1982.

От имени Партии и государства Вьетнама Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сердечно пригласил Генерального секретаря, Председателя Си Цзиньпина посетить Вьетнам в ближайшее время. Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель КНР Си Цзиньпин искренне поблагодарил и с радостью принял приглашение.



