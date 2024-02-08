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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил действующих и бывших руководителей с наступающим Тэтом
В своем выступлении Нгуен Фу Чонг подчеркнул значительные и всеобъемлющие достижения всей партии, всего народа и всей армии, достигнутые в прошлом году, несмотря на множество проблем, таких как эпидемии и стихийные бедствия.
Макроэкономика была стабилизирована, инфляция контролировалась, основные экономические балансы были обеспечены, а также рост от квартала к кварталу, подчеркнул он, добавив, что 10 из 15 социально-экономических целей, поставленных на год, были выполнены.
Кроме того, был достигнут прогресс в области культуры, социального обеспечения, сокращения бедности, а также строительства и исправления партийно-политической системы, борьбы с коррупцией и другими негативными явлениями, внешних связей. При этом были укреплены социально-политическая стабильность, национальная оборона и безопасность, сохранен национальный суверенитет.
Эти достижения способствовали укреплению и продвижению роли, положения и репутации Вьетнама на международной арене, что стало ярким событием всего года, подтвердил он.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг также отметил демократическую атмосферу в партии и обществе, которая создала коллективную силу и способствовала новому положению и мощи страны.
Он поблагодарил ветеранов революции, чиновников, членов партии, людей и солдат внутри страны и вьетнамцев, проживающих за рубежом за их большой вклад в дело реформ, строительство и оборону страны.
Нгуен Фу Чо Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг нг также приветствовал сотрудничество и поддержку международных организаций и друзей в деле национального строительства и обороны Вьетнама.
Он призвал партию, народ и армию к большей решимости и воле для выполнения поставленных на этот год задач, сосредоточившись на стабилизации макроэкономики и устранении препятствий для производства и бизнеса.
Необходимо приложить больше усилий в таких областях, как культура, образование, наука и технология, охрана окружающей среды, социальное обеспечение, партийное строительство и реформирование, построение правового социалистического государства и чистой политической системы.
Среди других задач - упорядочение административных процедур, борьба с коррупцией и другими негативными явлениями, расточительности и практику бережливости, сказал он, подчеркнув необходимость укрепления национальной обороны и безопасности, сохранения национальной независимости и суверенитета, обеспечения политической безопасности, социального порядка и безопасности, а также обстановки мира и стабильности, способствующей быстрому и устойчивому развитию страны.
Глава партии призвал всесторонне и согласованно осуществлять внешние связи, интенсивную и широкую международную интеграцию, укреплять блок великой национальной солидарности, повышать доверие населения к партии, продолжать подготовку к всеуровневым партийным съездам и 14-му всевьетнамскому съезду партии.