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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил действующих и бывших руководителей с наступающим Тэтом

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг поздравил действующих и бывших руководителей партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама с наступающим Новым годом (Тэт) на встрече в Ханое 7 февраля, в 28-й день последнего лунного месяца.
  Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг выступает на встрече в Ханое 7 февраля. Фото: ВИA  
В мероприятии приняли участие бывший генеральный секретарь партии Нонг Дык Мань, президент государства Во Ван Тхыонг и бывшие президенты Чыонг Тан Шанг и Нгуен Суан Фук, премьер-министр Фам Минь Тьинь и бывший премьер-министр Нгуен Тан Зунг, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ и бывшие председатели НС Нгуен Ван Ан, Нгуен Шинь Хунг и Нгуен Тхи Ким Нган, постоянный член секретариата ЦК партии Чыонг Тхи Май и другие.

В своем выступлении Нгуен Фу Чонг подчеркнул значительные и всеобъемлющие достижения всей партии, всего народа и всей армии, достигнутые в прошлом году, несмотря на множество проблем, таких как эпидемии и стихийные бедствия.

Макроэкономика была стабилизирована, инфляция контролировалась, основные экономические балансы были обеспечены, а также рост от квартала к кварталу, подчеркнул он, добавив, что 10 из 15 социально-экономических целей, поставленных на год, были выполнены.

Кроме того, был достигнут прогресс в области культуры, социального обеспечения, сокращения бедности, а также строительства и исправления партийно-политической системы, борьбы с коррупцией и другими негативными явлениями, внешних связей. При этом были укреплены социально-политическая стабильность, национальная оборона и безопасность, сохранен национальный суверенитет.

Эти достижения способствовали укреплению и продвижению роли, положения и репутации Вьетнама на международной арене, что стало ярким событием всего года, подтвердил он.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг также отметил демократическую атмосферу в партии и обществе, которая создала коллективную силу и способствовала новому положению и мощи страны.

Он поблагодарил ветеранов революции, чиновников, членов партии, людей и солдат внутри страны и вьетнамцев, проживающих за рубежом за их большой вклад в дело реформ, строительство и оборону страны.

Нгуен Фу Чо Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг нг также приветствовал сотрудничество и поддержку международных организаций и друзей в деле национального строительства и обороны Вьетнама.

Он призвал партию, народ и армию к большей решимости и воле для выполнения поставленных на этот год задач, сосредоточившись на стабилизации макроэкономики и устранении препятствий для производства и бизнеса.

Необходимо приложить больше усилий в таких областях, как культура, образование, наука и технология, охрана окружающей среды, социальное обеспечение, партийное строительство и реформирование, построение правового социалистического государства и чистой политической системы.

Среди других задач - упорядочение административных процедур, борьба с коррупцией и другими негативными явлениями, расточительности и практику бережливости, сказал он, подчеркнув необходимость укрепления национальной обороны и безопасности, сохранения национальной независимости и суверенитета, обеспечения политической безопасности, социального порядка и безопасности, а также обстановки мира и стабильности, способствующей быстрому и устойчивому развитию страны.

Глава партии призвал всесторонне и согласованно осуществлять внешние связи, интенсивную и широкую международную интеграцию, укреплять блок великой национальной солидарности, повышать доверие населения к партии, продолжать подготовку к всеуровневым партийным съездам и 14-му всевьетнамскому съезду партии.

ИЖВ/ВИА

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