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Генеральный секретарь КПК, Председатель Китайской партии отдает дань уважения Президенту Хо Ши Мину
Генерального секретаря, Председателя Си Цзиньпина сопровождал Фан Динь Чак, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам.
Позже в этот день запланирована встреча Генерального секретаря, Председателя Си Цзиньпина с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
Генеральноый секретарь, Председатель Си Цзиньпин и его супруга совершают двухдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и его супруги, а также Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга и его супруги.