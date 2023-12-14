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НОВОСТИ

Генеральный секретарь КПК, Председатель Китайской партии отдает дань уважения Президенту Хо Ши Мину

Утром 13 декабря Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин и высокопоставленная делегация партии и государства Китая возложили венок и почтили память Президента Хо Ши Мина в его мавзолее в Ханое.
  Генсек ЦК партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин и высокопоставленная делегация партии и государства Китая возлагают венок и отдают дань уважения Президенту Хо Ши Мину в его мавзолее в Ханое. Фото: ВИA 
Утром 13 декабря Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин и высокопоставленная делегация партии и государства Китая возложили венок и почтили память Президента Хо Ши Мина в его мавзолее в Ханое.

Генерального секретаря, Председателя Си Цзиньпина сопровождал Фан Динь Чак, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам.

Позже в этот день запланирована встреча Генерального секретаря, Председателя Си Цзиньпина с Президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

Генеральноый секретарь, Председатель Си Цзиньпин и его супруга совершают двухдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и его супруги, а также Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга и его супруги.

ИЖВ/ВИА

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