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Генеральный инспектор правительства Доан Хонг Фонг посетил Германию с визитом
На встрече Генерального инспектора правительства Доан Хонг Фонга с государственным секретарем Федерального министерства юстиции Германии Анжеликой Шлунк стороны обсудили организационную структуру, ряд профессиональных вопросов и сотрудничество в таких рамках, как Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (UNCAC). Стороны подчеркнули важность проведения проверок антикоррупционной работы при активном участии всех министерств и ведомств. Что касается организационной структуры, обе стороны обменялись сходствами и различиями в организационной структуре и деятельности каждой из сторон. По словам Анжелики Шлунк в Германии нет аналогичного агентства, такого как Государственная инспекция во Вьетнаме. В Германии борьба с коррупцией в основном возложена на два министерства, Министерство внутренних дел и Федеральное министерство юстиции, в которых Министерство внутренних дел отвечает за работу по борьбе с коррупцией, а Федеральное министерство юстиции отвечает за уголовный закон о борьбе с коррупцией. Генеральный инспектор Доан Хонг Фонг упомянул функции, обязанности, полномочия и организационную структуру Государственной инспекции – одного из 9 внутренних органов Вьетнама, в котором Государственная инспекция является одним из ключевых агентств в борьбе с коррупцией.
Стороны также обсудили некоторые профессиональные вопросы в области борьбы с коррупцией, такие как возврат активов, полученных с использованием коррупционных механизмов, аутентификация деклараций об имуществе должностных лиц и безналичные платежи. Немецкая сторона заявила, что декларирование имущества в Германии не проводится массово, но физические лица должны декларировать и четко уведомлять, когда возникают случаи, например, связанные с интересами или конфликтом интересов. Что касается безналичных расчетов для ограничения коррупции, то немецкая сторона в основном применяет безналичные расчеты при осуществлении процедур и услуг в государственных органах. Кроме того, крупные сделки, такие как сделки с недвижимостью, не могут использовать наличные деньги. Германия также работает с европейскими партнерами над изучением общего применения безналичных расчетов для транзакций на сумму более 15 000 евро. Кроме того, обе стороны также обсудили сотрудничество в многосторонних рамках, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции.