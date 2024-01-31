Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В этом месяце во Вьетнаме стало меньше кибератак

В январе на информационные системы Вьетнама было совершено 950 кибератак, что на 33% и 23% меньше, чем в декабре 2023 года и за аналогичный период прошлого года соответственно. Это снижение является первым результатом мер, принятых ведомствами и подразделениями для повышения кибербезопасности, с увеличением инвестиций в системы мониторинга, обнаружения проблем и предупреждения.

Однако эксперты по информационной безопасности также отметили, что ведомствам, организациям и предприятиям по-прежнему необходимо уделять особое внимание обеспечению информационной безопасности, поскольку киберзлоумышленники обычно более активны перед и во время праздника лунного Нового года (Тэт).

Перед праздником Тэт учреждениям, организациям и предприятиям рекомендуется проверить, изучить и выявить признаки атак на чувствительные серверные устройства и удалить вредоносный код, если таковой имеется.

Кроме того, подразделения должны всесторонне оценить и протестировать вторжения в серверные системы и приложения, чтобы обнаружить лазейки в системе безопасности, существующие в системах и приложениях. В то же время необходимо оценить уровень рисков и влияние лазейки в системе безопасности, модернизировать системы, устранять и минимизировать риски.

ВИА/ИЖВ

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