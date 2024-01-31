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В этом месяце во Вьетнаме стало меньше кибератак
Однако эксперты по информационной безопасности также отметили, что ведомствам, организациям и предприятиям по-прежнему необходимо уделять особое внимание обеспечению информационной безопасности, поскольку киберзлоумышленники обычно более активны перед и во время праздника лунного Нового года (Тэт).
Перед праздником Тэт учреждениям, организациям и предприятиям рекомендуется проверить, изучить и выявить признаки атак на чувствительные серверные устройства и удалить вредоносный код, если таковой имеется.
Кроме того, подразделения должны всесторонне оценить и протестировать вторжения в серверные системы и приложения, чтобы обнаружить лазейки в системе безопасности, существующие в системах и приложениях. В то же время необходимо оценить уровень рисков и влияние лазейки в системе безопасности, модернизировать системы, устранять и минимизировать риски.