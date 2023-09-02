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В Ханое состоялась художественная программа «Звезда независимости»
«Звезда независимости» – это ежегодное мероприятие, посвященное празднованию важных памятных дат страны, напоминающее всему вьетнамскому народу о необходимости всегда помнить великие жертвы наших предков, ценить мир, независимость и свободу.
В рамках программы оргкомитет вручил подарки и цветы 20 людям, имеющим заслуги перед революцией, из провинции Туенкуанг и Ханоя, а также выдающимся солдатам, внесшим большой вклад в дело защиты суверенитета на море и священных островах Отечества.