Báo Ảnh Việt Nam

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В Ханое состоялась художественная программа «Звезда независимости»

Вечером 1 сентября в Ханойском оперном театре журнал «Конгшан» (Коммунист), газета «Нянзан», Партком, Народный совет, Народный комитет Ханоя организовали художественную программу «Звезда независимости» 2023 года по случаю 78-й годовщины Августовской революции (19 августа 1945 г. – 19 августа 2023 г.) и Национального праздника (2 сентября).
  Художественный номер на программе. Фото: Нянзан  
На мероприятии присутствовали Секретарь ЦК КПВ, Заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию Нгуен Чонг Нгиа, член ЦК КПВ, Председатель Союза фермеров Вьетнама Лыонг Куок Доан, член ЦК КПВ, Главный редактор газеты «Нянзан», Заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь.

«Звезда независимости» – это ежегодное мероприятие, посвященное празднованию важных памятных дат страны, напоминающее всему вьетнамскому народу о необходимости всегда помнить великие жертвы наших предков, ценить мир, независимость и свободу.

В рамках программы оргкомитет вручил подарки и цветы 20 людям, имеющим заслуги перед революцией, из провинции Туенкуанг и Ханоя, а также выдающимся солдатам, внесшим большой вклад в дело защиты суверенитета на море и священных островах Отечества.

Нянзан/ВИА

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