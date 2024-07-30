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В Ханое открылся саммит женщин - лидеров кооперативов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

29 июля в Ханое стартовал саммит, посвященный лидерству женщин в кооперативах и подчеркивающий роль женщин в обеспечении экономического роста.
  Делегаты на мероприятии. Фото: dangcongsan.vn  
Ежегодный Азиатско-Тихоокеанский саммит женщин - лидеров кооперативов, проводимый в рамках заседания регионального совета Международного кооперативного альянса Азиатско-Тихоокеанского региона (ICA-AP), проходит под девизом «Расширение прав и возможностей руководства: управление будущим кооперативов с женщинами во главе».

В своей вступительной речи председатель Вьетнамского кооперативного альянса (VCA) Као Суан Тху Ван подчеркнула, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в экономическом развитии являются глобальными и региональными проблемами. Многие кооперативы, созданные и возглавляемые женщинами, работают эффективно, способствуя созданию рабочих мест и росту доходов.

Сельскохозяйственный сектор Вьетнама, несмотря на отсутствие полных данных, демонстрирует многообещающие признаки лидерства женщин: не менее 10% женщин занимают руководящие должности в 18 340 сельскохозяйственных кооперативах, а 85% работающих женщин имеют стабильную работу в этой сфере.

В рамках программы «Одна община - один продукт» (ОООП), являющейся ключевым фактором развития сельских районов, 39% организаций возглавляют женщины, а 20% кооперативов с зарегистрированными продуктами ОООП управляют женщины.

Она также отметила политику и механизмы правительства Вьетнама, которые поощряют участие женщин в коллективном экономическом развитии и создании кооперативов. Она привела в пример проект, утвержденный в январе 2023 года, который поддерживает кооперативы, возглавляемые женщинами, и направлен на создание рабочих мест для женщин-работниц к 2030 году. Кроме того, национальная стратегия гендерного равенства на 2021-2030 годы предусматривает, что к 2025 году доля женщин среди директоров или руководителей кооперативов должна составлять не менее 27%, а к 2030 году - 30%.

Ле Хоай Чунг, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям, назвал коллективное хозяйство и кооперативы жизненно важными компонентами национальной экономики, играющими значительную роль в социально-экономическом развитии.

Он призвал VCA активно сотрудничать с соответствующими министерствами и ведомствами для реализации инициатив, направленных на повышение роли женщин-менеджеров и руководителей в кооперативах, тем самым поддерживая национальную стратегию.

Саммит продлится до 31 июля, в ходе которого будут обсуждаться проблемы и возможности для женщин в кооперативах.

ВИА/ИЖВ

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