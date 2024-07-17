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НОВОСТИ

В Ханое открылся летний лагерь для молодых вьетнамцев, проживающих за рубежом

Государственный комитет по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом при Министерстве иностранных дел 16 июля открыл в Ханое Вьетнамский летний лагерь 2024 для молодых вьетнамцев, проживающих за рубежом.
  На открытии Вьетнамского летнего лагеря 2024. Фото: ВИA  
В своей вступительной речи заместитель министра иностранных дел и председатель государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом Ле Тхи Тху Ханг поприветствовала 120 выдающихся молодых вьетнамцев из 28 стран и территорий.

Она отметила роль ежегодного летнего лагеря, который с 2004 года способствует укреплению связей между вьетнамской молодежью, проживающей за рубежом и на родине. Программа позволяет участникам познакомиться с культурой Вьетнама, пообщаться со своими сверстниками на родине и наладить взаимопонимание.

В этом году лагерь имеет особое значение, так как он совпадает с 70-й годовщиной освобождения Ханоя от колониализма и 50-й годовщиной национального воссоединения. В связи с этим мероприятия лагеря начнутся в Ханое, затем переместятся в другие населенные пункты по всей стране и завершатся в Хошимине.

За эти годы к программе присоединились около 3000 молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет.

По данным государственного комитета по делам вьетнамцев, проживающих за рубежом, Летний лагерь Вьетнама 2024 проходит с 14 по 29 июля в различных местах северного, центрального и южного Вьетнама, включая Ханой, Футхо, Нгеан, Хатинь, Куангчи, Тхыатхиен - Хюэ, Куйньон (Биньдинь), Кханьхоа, Ниньтхуан, Биньтхуан и Хошимин.

Он включает в себя целый ряд интересных мероприятий, в том числе почтение памяти предков и павших героев, культурный обмен с вьетнамской молодежью, изучение истории, культуры и традиций Вьетнама, а также знакомство с потрясающими пейзажами и объектами культурного наследия страны.

Морской и островной суверенитет будет в центре внимания лагеря. Среди основных мероприятий - посещение выставочного дома Хоангша в центральном городе Дананг для ознакомления с вьетнамскими островами и морями, а также общение с курсантами Вьетнамской военно-морской академии в южной центральной провинции Кханьхоа и др.

ВИА/ИЖВ

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