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В Ханое запустят пилотную систему интеллектуального дорожного движения
Согласно экспериментальному плану, предложенному группой военной промышленности и телекоммуникаций Viettel, центр интеллектуального управления дорожным движением будет создан в муниципальном центре управления и эксплуатации общественного транспорта на улице Кимма №1 в районе Бадинь. Кроме того, оборудование будет установлено на двух экспериментальных перекрестках на улице Фам Ван Бать в районе Каужай.
Интеллектуальный центр управления будет оснащен программным обеспечением для управления и записи видеопотоков с возможностью подключения и мониторинга камер наблюдения, отображения изображений в режиме реального времени, а также оповещения о состоянии оборудования и новых обнаруженных нарушениях правил дорожного движения. Система также будет включать программное обеспечение для измерения интенсивности движения, мониторинга нарушений и управления светофорами.
На двух перекрестках будут установлены камеры для измерения плотности транспортных средств, интеграции данных о движении с картографическими приложениями и контроля скорости. Эти камеры также будут фиксировать и выявлять нарушения правил дорожного движения, чтобы помочь в их устранении.
По данным городского департамента транспорта, развитие интеллектуальной и устойчивой системы дорожного движения является тенденцией для городских районов по всему миру. К 2030 году столица намерена стать современным "умным городом", постепенно интегрируясь в региональные и глобальные сети "умных городов". Умное управление дорожным движением - важнейший компонент этого видения.
В отчете департамента отмечается, что применение научно-технологических достижений в области интеллектуального управления дорожным движением в Ханое началось в 2014 году в рамках проекта по реконструкции и модернизации центра управления светофорами и периферийным оборудованием с общим объемом инвестиций около 231 млрд донгов (9,24 млн долларов США). На сегодняшний день из 2 310 перекрестков по всему городу 540 оборудованы светофорами, 474 подключены к центру управления.